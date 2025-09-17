Комісії Київради схвалили звернення до президента про звільнення Бахматова

Комісія Київради з питань місцевого самоврядування на сьогоднішньому засіданні підтримала звернення до президента та першої леді щодо звільнення голови Деснянської РДА Максима Бахматова через інцидент на публічному заході, під час якого він застосував фізичну силу до жінки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Київради.

"У звʼязку із протиправними та аморальними діями голови Деснянської РДА, ми, депутати та депутатки Київської міської ради, висловлюємо Максиму Бахматову недовіру та вважаємо за неможливе подальшу співпрацю із ним, як із представником центральної влади, який виконує делеговані Київською міською радою повноваження", - йдеться у зверненні Київради.

Депутати звернулися до глави держави та першої леді Володимира та Олени Зеленських із закликом звільнити Бахматова із займаної посади.

"Ми звертаємося до Вас, пане Президенте, як до особи, яка призначає та звільняє голів райдержадміністрацій, із вимогою негайно звільнити Максима Бахматова з посади голови Деснянської районної державної адміністрації міста Києва. Ми також звертаємося до Першої леді України Олени Зеленської з проханням публічно підтримати позицію щодо недопущення насильства в політиці та забезпечення рівних прав і поваги до жінок у владі", - наголошують в Київраді.

Депутати також наполягають на негайному реагуванні та наголошують, що подальше "перебування Максима Бахматова на посаді голови Деснянської РДА дискредитує органи державної влади і особисто Президента України".

Зазначимо, раніше проєкт рішення Київради про звернення до президента щодо звільнення Бахматова підтримала комісія з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції.