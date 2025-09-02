ua en ru
Проти очільника Деснянської РДА Бахматова відкрито кримінальне провадження за побиття жінки

Вівторок 02 вересня 2025 16:20
Проти очільника Деснянської РДА Бахматова відкрито кримінальне провадження за побиття жінки Фото: поліція порушила кримінальну справу проти Бахматова (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Поліція відкрила кримінальне провадження проти голови Деснянського району Києва Максима Бахматова, який під час свого звіту в приміщенні РДА побив жінку. Йому висунули звинувачення у перешкоджанні роботи народного депутата.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву депутатки Київради Ганни Старостенко, яка стала жертвою нападника.

Старостенко повідомила, що очільнику Деснянської РДА Бахматову інкримінується стаття 351 Кримінального кодексу України - "перешкоджання діяльності депутата".

"Нагадаю, минулого тижня під час відкритого звіту в Деснянській РДА мені було відмовлено у праві на виступ, застосовано фізичну силу і публічні образи з боку голови РДА Максима Бахматова", - написала Ганна Старостенко у себе в Facebook.

Вона зазначила, що очікує від поліції об’єктивного розслідування, а від Бахматова - публічних вибачень.

Депутатка вважає те, що сталося, неприпустимим й небезпечним як прецедент. На публічних заходах має діяти лише одна сила - сила права. Йдеться не про "особистий конфлікт", а про повагу до інституцій, безпеку жінок у політиці й нульову толерантність до насильства, наголосила Ганна Старостенко.

"Очікую об’єктивного розслідування Національної поліції та публічних вибачень. Київ має лишатися містом гідності, де посадовці служать громаді, а не зловживають владою", - написала вона.

Що відомо про інцидент у Деснянській РДА

Як повідомлялося раніше, голова Деснянської РДА Києва Максим Бахматов під час свого звіту напав на депутатку Київради, заступницю голови КМДА Ганну Старостенко і наніс їй тілесні ушкодження.

Мер Києва Віталій Кличко закликав Офіс Президента дати оцінку члену своєї команди, а правоохоронців - кваліфікувати дії Бахматова за законом.

Партія "УДАР Віталія Кличка", від якої балотувалася до Київради Ганна Старостенко, вимагає негайного звільнення Бахматова.

В партії зазначили, що такі дії призначеного чиновника дискредитують президента і б’ють по довірі суспільства до державних інституцій.

