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Київ знову під атакою, у місті пролунали вибухи

10:00 16.08.2026 Нд
1 хв
Ранок у столиці розпочався з повітряної тривоги та повідомлень про ракетну небезпеку
aimg Марія Науменко
Фото: люди в київському метро під час повітряної тривоги (Getty Images)

Київ вранці 16 серпня знову опинився під повітряною атакою. Військові повідомили про ракету, що прямувала на Київ, після чого в місті пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України.

"Ракета на Київ!" - йшлося у повідомленні військових.

Як повідомив кореспондент РБК-Україна, близько 09:49 у Києві пролунали вибухи.

На момент повідомлення подробиці щодо характеру атаки та її наслідків не були відомі. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня росіяни атакували Київ балістикою. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей, а пожежі та руйнування зафіксували в Оболонському та Голосіївському районах.

Загалом цієї ночі Росія атакувала Україну 106 ударними безпілотниками та ракетами різних типів. Сили ППО знищили або подавили три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 85 ворожих дронів.

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КиївРосійська ФедераціяУкраїнаРакетна атака