Київ знову під атакою, у місті пролунали вибухи

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня росіяни атакували Київ балістикою. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей, а пожежі та руйнування зафіксували в Оболонському та Голосіївському районах.

Загалом цієї ночі Росія атакувала Україну 106 ударними безпілотниками та ракетами різних типів. Сили ППО знищили або подавили три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 85 ворожих дронів.