Київ знову під атакою, у місті пролунали вибухи

Київ вранці 16 серпня знову опинився під повітряною атакою. Військові повідомили про ракету, що прямувала на Київ, після чого в місті пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України.
"Ракета на Київ!" - йшлося у повідомленні військових.
Як повідомив кореспондент РБК-Україна, близько 09:49 у Києві пролунали вибухи.
На момент повідомлення подробиці щодо характеру атаки та її наслідків не були відомі. Інформація уточнюється.
Нагадаємо, у ніч на 16 серпня росіяни атакували Київ балістикою. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей, а пожежі та руйнування зафіксували в Оболонському та Голосіївському районах.
Загалом цієї ночі Росія атакувала Україну 106 ударними безпілотниками та ракетами різних типів. Сили ППО знищили або подавили три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 85 ворожих дронів.