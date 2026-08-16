Киев снова под атакой, в городе раздались взрывы

Напомним, в ночь на 16 августа россияне атаковали Киев баллистикой. В результате обстрела пострадали три человека, а пожары и разрушения зафиксировали в Оболонском и Голосеевском районах.

Всего в эту ночь Россия атаковала Украину 106 ударными беспилотниками и ракетами разных типов . Силы ПВО уничтожили или подавили три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 85 вражеских дронов.