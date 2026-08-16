Дрони та ракети летіли у трьох напрямках, є прильоти: як ППО відбила нічну атаку РФ

У ніч на 16 серпня Росія атакувала Україну 106 ударними дронами та ракетами різних типів. Окупанти били по трьох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі ворог атакував Київ, Кременчук та Кривий Ріг протикорабельними ракетами "Онікс", балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400/KN-23 із Курської, Брянської та Воронезької обл., керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Херсонської обл., Бєлгородської обл..

Також летіли 106 ударні безпілотники типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера" та дрони-імітатори типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим.

Основний напрямок удару - Київщина, Полтавщина, Дніпропетровщина.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено три керовані авіаційні ракети Х-59/69, а також 85 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.