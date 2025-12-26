Київ засипає снігом: перші фото і відео з міста

Що буде з погодою в Україні сьогодні

Згідно з прогнозом синоптиків на п'ятницю, 26 грудня, погода по території України буде по-справжньому зимовою.

Вдень - по всій території України (крім крайнього заходу) - очікується сніг. На дорогах разом із цим утворюватиметься ожеледиця.

Тим часом температурний фон зміниться за рахунок збільшення хмарності. Тобто мороз - дещо послабшає.

З огляду на це, температура повітря в Україні вночі очікується в межах -4..-9 градусів за Цельсієм. У Карпатах і на Прикарпатті - до 13 градусів морозу.

Тим часом денні максимуми по всій території країни будуть сягати 0..5 градусів морозу.

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що на Україну насувається справжнє зимове похолодання.

З огляду на це вже незабаром на річках і мілководді водосховищ очікується поява та подальше посилення льодових явищ, які можуть нести небезпеку.

Крім того, в Укргідрометцентрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими в Україні та пояснили, яким може бути січень у 2026 році.