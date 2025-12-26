RU

Общество Образование Деньги Изменения

Киев засыпает снегом: первые фото и видео из города

Фото: Киев засыпало снегом (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

С ночи до утра пятницы, 26 декабря, Киев засыпает снегом. В столице началась настоящая зима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Сейчас в Киеве устраняют последствия снегопада. Как сообщили в КГГА, 182 единицы спецтехники "Киевавтодора" с ночи работают на улицах города

Прежде всего очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами главные магистрали, мосты, путепроводы, спуски и подъемы, подходы к остановкам общественного транспорта и переходы.

Также задействованы 122 работника в составе 23 бригад по ручной уборке. Дорожники очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами остановки, узкие тротуары, лестницы, подходы к наземным и подземным переходам и другие пешеходные зоны, где не может работать малогабаритная снегоуборочная техника.

На придомовых территориях снег убирают работники управляющих компаний.

В парках и скверах снег убирают "зеленстроевцы": привлечено 43 единицы техники и 673 работника.

По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 декабря, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-20 м/с и метель.

"Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию. А пешеходов - быть осторожными и не забывать носить фликеры в темное время суток", - добавили в КГГА.

 

Что будет с погодой в Украине сегодня

Согласно прогнозу синоптиков на пятницу, 26 декабря, погода по территории Украины будет по-настоящему зимней.

Днем - по всей территории Украины (кроме крайнего запада) - ожидается снег. На дорогах вместе с этим будет образовываться гололедица.

Между тем температурный фон изменится за счет увеличения облачности. То есть мороз - несколько ослабеет.

Учитывая это, температура воздуха в Украине ночью ожидается в пределах -4..-9 градусов по Цельсию. В Карпатах и на Прикарпатье - до 13 градусов мороза.

Между тем дневные максимумы по всей территории страны будут достигать 0..5 градусов мороза.

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что на Украину надвигается настоящее зимнее похолодание.

Учитывая это уже вскоре на реках и мелководье водохранилищ ожидается появление и дальнейшее усиление ледовых явлений, которые могут нести опасность.

Кроме того, в Укргидрометцентре обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы в Украине и объяснили, каким может быть январь в 2026 году.

