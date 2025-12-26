Киев засыпает снегом: первые фото и видео из города

Сейчас в Киеве устраняют последствия снегопада. Как сообщили в КГГА, 182 единицы спецтехники "Киевавтодора" с ночи работают на улицах города

Прежде всего очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами главные магистрали, мосты, путепроводы, спуски и подъемы, подходы к остановкам общественного транспорта и переходы.

Также задействованы 122 работника в составе 23 бригад по ручной уборке. Дорожники очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами остановки, узкие тротуары, лестницы, подходы к наземным и подземным переходам и другие пешеходные зоны, где не может работать малогабаритная снегоуборочная техника.

На придомовых территориях снег убирают работники управляющих компаний.

В парках и скверах снег убирают "зеленстроевцы": привлечено 43 единицы техники и 673 работника.

По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 декабря, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-20 м/с и метель.

"Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию. А пешеходов - быть осторожными и не забывать носить фликеры в темное время суток", - добавили в КГГА.