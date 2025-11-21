Київ запускає унікальну систему когенерації: цієї зими запрацюють 7 міні-ТЕЦ, - Кличко

За його словами, до кінця цього року в Києві запрацюють 6 нових міні-ТЕЦ (теплоелектроцентралей), ще одна - на початку наступного.

"Продовжуємо запроваджувати модель розподіленої когенерації. Ми говоримо про більш маневрену та гнучку систему міні-ТЕЦ", - розповів Віталій Кличко.

Він пояснив, шо це невеликі, порівняно з існуючими гігантами об’єкти когенерації, які одночасно виробляють електричну та теплову енергію.

"В нашому випадку розподіленість цих міні-ТЕЦ у різних районах - одна з їх ключових переваг. Адже вони значно ускладнюють мету ворога, який намагається максимально пошкодити нашу енергосистему", - зауважив міський голова.

Кличко повідомив, що будівництво нових ТЕЦ також передбачає створення захисних споруд 2-го рівня.

"Будівництво нових ТЕЦ включає створення захисних споруд 2-го рівня. Зазначу, що зведення такої категорії захисту можливе якраз у випадку об’єктів розподіленої когенерації, враховуючи їх менший розмір та потужність", - зазначив мер Києва.

Також він розповів, що 85% столичних шкіл та дитсадків забезпечені альтернативними системами живлення. Крім того, Київ продовжує закуповувати генератори для навчальних закладів.

"500 шкіл та дитячих садків обладнані генераторами та резервним живленням. І ми закуповуємо нові. Одразу зауважу, що генератори - це не єдине, а тільки одне із джерел альтернативного живлення у школах та садочках", - наголосив Віталій Кличко.

За словами мера, у закладах освіти Києва впроваджується гібридна система резервного електрозабезпечення. Вона поєднує автономну генерацію, накопичувальні системи та елементи відновлюваної енергетики для оптимізації енергоспоживання.

Зокрема, у декількох закладах освіти вже встановлені невеликі сонячні електростанції (СЕС) з обмеженою потужністю. Ці системи інтегруються з накопичувачами заряду для підтримки базових потреб (освітлення, зв’язок).