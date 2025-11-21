Киев запускает уникальную систему когенерации: этой зимой заработают 7 мини-ТЭЦ, - Кличко

В столице Украины вводится уникальная система распределенной когенерации, аналогов которой нет ни в одной стране мира. Это поможет городу обеспечивать критические объекты инфраструктуры и жилые дома светом и теплом в условиях аварийных отключений.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, до конца этого года в Киеве заработают 6 новых мини-ТЭЦ (теплоэлектроцентралей), еще одна - в начале следующего.
"Продолжаем внедрять модель распределенной когенерации. Мы говорим о более маневренной и гибкой системе мини-ТЭЦ", - рассказал Виталий Кличко.
Он объяснил, что это небольшие по сравнению с существующими гигантами объекты когенерации, которые одновременно производят электрическую и тепловую энергию.
"В нашем случае распределенность этих мини-ТЭЦ в разных районах - одно из их ключевых преимуществ. Ведь они значительно усложняют цель врага, пытающегося максимально повредить нашу энергосистему", - отметил городской голова.
Кличко сообщил, что строительство новых ТЭЦ также предполагает создание защитных сооружений 2-го уровня.
"Строительство новых ТЭЦ включает создание защитных сооружений 2-го уровня. Отмечу, что возведение такой категории защиты возможно как раз в случае объектов распределенной когенерации, учитывая их меньший размер и мощность", - отметил мэр Киева.
Также он рассказал, что 85% столичных школ и детсадов обеспечены альтернативными системами питания. Кроме того, Киев продолжает закупать генераторы для учебных заведений.
"500 школ и детских садов оборудованы генераторами и резервным питанием. И мы закупаем новые. Сразу замечу, что генераторы - это не единственный, а только один из источников альтернативного питания в школах и садах", - отметил Виталий Кличко.
По словам мэра, в учебных заведениях Киева внедряется гибридная система резервного электроснабжения. Она объединяет автономную генерацию, накопительные системы и элементы возобновляемой энергетики для оптимизации энергопотребления.
В частности, в нескольких учебных заведениях уже установлены небольшие солнечные электростанции (СЭС) с ограниченной мощностью. Эти системы интегрируются с накопителями заряда для поддержания базовых потребностей (освещение, связь).
Ранее Виталий Кличко сообщал, что уже нынешней зимой установка когенерационных установок позволит Киеву производить дополнительно около 100 мВт электроэнергии для бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры.