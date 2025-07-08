Київ "закрили" для фур і вантажівок: поліція порадила, що робити водіям

Сьогодні, 8 липня, у Києві запровадили обмеження руху для вантажного транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва у Telegram.
Зазначається, що таке рішення схвалили на тлі погодних умов - задля збереження дорожнього покриття.
Уточнюється, що вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря становлять:
Запроваджена заборона стосується транспорту:
З огляду на таку ситуацію, у Патрульній поліції порадили водіям перечекати спекотний період:
"Про зняття обмеження ми повідомимо у нашому Telegram-каналі", - підсумували у поліції.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні почали призупиняти рух вантажівок і фур на тлі погодних умов і пояснювали, яких транспортних засобів такі обмеження не стосуються.
Крім того, з 7 липня й до кінця літа в Києві частково обмежили рух на одній з площ, яка є важливою транспортною розв'язкою.
Читайте також, що відомо про перекриття руху на проспекті Європейського Союзу столиці через будівництво метро на Виноградар і як довго будуть діяти обмеження для транспорту та пішоходів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.