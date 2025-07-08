Київ "закрили" для фур і вантажівок: поліція порадила, що робити водіям

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні почали призупиняти рух вантажівок і фур на тлі погодних умов і пояснювали, яких транспортних засобів такі обмеження не стосуються.

Крім того, з 7 липня й до кінця літа в Києві частково обмежили рух на одній з площ, яка є важливою транспортною розв'язкою.

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