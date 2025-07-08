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Київ "закрили" для фур і вантажівок: поліція порадила, що робити водіям

У Києві заборонили рух фур і вантажівок (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 8 липня, у Києві запровадили обмеження руху для вантажного транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва у Telegram.

Чому столицю "закрили" для фур і вантажівок

"Увага!Сьогодні, 8-го липня, на території столиці введені обмеження руху вантажного транспорту", - наголосили правоохоронці.

Зазначається, що таке рішення схвалили на тлі погодних умов - задля збереження дорожнього покриття.

Уточнюється, що вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря становлять:

  • +28 градусів за Цельсієм;
  • більше за +28 градусів тепла.

Запроваджена заборона стосується транспорту:

  • з фактичною масою понад 24 т;
  • з навантаженням на вісь понад 7 т.

Що порадили водіям фур і вантажівок у поліції

З огляду на таку ситуацію, у Патрульній поліції порадили водіям перечекати спекотний період:

  • на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг;
  • біля об'єктів дорожнього сервісу.

"Про зняття обмеження ми повідомимо у нашому Telegram-каналі", - підсумували у поліції.

Публікація правоохоронців (скриншот: t.me/kyivpatrol)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні почали призупиняти рух вантажівок і фур на тлі погодних умов і пояснювали, яких транспортних засобів такі обмеження не стосуються.

Крім того, з 7 липня й до кінця літа в Києві частково обмежили рух на одній з площ, яка є важливою транспортною розв'язкою.

Читайте також, що відомо про перекриття руху на проспекті Європейського Союзу столиці через будівництво метро на Виноградар і як довго будуть діяти обмеження для транспорту та пішоходів.

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