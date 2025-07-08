RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Киев "закрыли" для фур и грузовиков: полиция посоветовала, что делать водителям

В Киеве запретили движение фур и грузовиков (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 8 июля, в Киеве ввели ограничения движения для грузового транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева в Telegram.

Почему столицу "закрыли" для фур и грузовиков

"Внимание! Сегодня, 8-го июля, на территории столицы введены ограничения движения грузового транспорта", - подчеркнули правоохранители.

Отмечается, что такое решение приняли на фоне погодных условий - для сохранения дорожного покрытия.

Уточняется, что грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха составляют:

  • +28 градусов по Цельсию;
  • более +28 градусов тепла.

Введенный запрет касается транспорта:

  • с фактической массой более 24 т;
  • с нагрузкой на ось более 7 т.

Что посоветовали водителям фур и грузовиков в полиции

Учитывая такую ситуацию, в Патрульной полиции посоветовали водителям переждать жаркий период:

  • на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог;
  • возле объектов дорожного сервиса.

"О снятии ограничения мы сообщим в нашем Telegram-канале", - подытожили в полиции.

Публикация правоохранителей (скриншот: t.me/kyivpatrol)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине начали приостанавливать движение грузовиков и фур на фоне погодных условий и объясняли, каких транспортных средств такие ограничения не касаются.

Кроме того, с 7 июля и до конца лета в Киеве частично ограничили движение на одной из площадей, которая является важной транспортной развязкой.

Читайте также, что известно о перекрытии движения на проспекте Европейского Союза столицы из-за строительства метро на Виноградарь и как долго будут действовать ограничения для транспорта и пешеходов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевНациональная полицияАвтомобильное движениеПогода в КиевеСоветы водителям