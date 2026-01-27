Київ "з дня на день" повернеться на графіки по світлу: якими вони будуть

Київ "з дня на день" повернеться до графіків відключень світла, але вони будуть жорсткими.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речниця КМВА Катерина Поп заявила в етері телемарафону.
"Стосовно відновлення планових графіків відключень електроенергії, ми найближчим часом до них повернемось. Тільки вони будуть досить жорсткими. Ми чекаємо цього з дня на день", - сказала вона.
За словами речниці КМВА, повернення до графіків залежить "від титанічної праці енергетиків", які працюють за межами можливого, аби відновити електропостачання столиці.
"Проте, як ви бачите, погодні умови взагалі не сприяють цій роботі. Тому поки що жодних планів стосовно чіткої дати відновлення ми говорити не можемо. Тим більше ворог може знову атакувати системи забезпечення киян", - зазначила Поп.
Нагадаємо, в ніч на 24 січня росіяни здійснили атаки на Київ за допомогою дронів та ракет.
У п’яти районах столиці зафіксовано руйнування та пошкодження житлових і нежитлових будівель, одна людина загинула, ще щонайменше четверо отримали поранення.
Зранку у неділю, 25 січня, до теплопостачання під'єднали понад 340 будинків. Наразі у Києві цілодобово працюють понад 90 Пунктів незламності, додаткові намети обігріву розгорнуті безпосередньо у дворах багатоповерхівок.
Зазначимо, вдень в понеділок, 26 січня, енергетики повернули Київську область до графіків відключень світла після майже двох тижнів екстрених відключень.
Також вчора президент України Володимир Зеленський підкреслив, що всі строки по відновленню постачання тепла у Києві, про які говорилося, не можна вважати задовільними – треба діяти швидше.