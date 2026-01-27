Київ "з дня на день" повернеться на графіки по світлу: якими вони будуть

"Стосовно відновлення планових графіків відключень електроенергії, ми найближчим часом до них повернемось. Тільки вони будуть досить жорсткими. Ми чекаємо цього з дня на день", - сказала вона.

За словами речниці КМВА, повернення до графіків залежить "від титанічної праці енергетиків", які працюють за межами можливого, аби відновити електропостачання столиці.

"Проте, як ви бачите, погодні умови взагалі не сприяють цій роботі. Тому поки що жодних планів стосовно чіткої дати відновлення ми говорити не можемо. Тим більше ворог може знову атакувати системи забезпечення киян", - зазначила Поп.