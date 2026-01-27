Киев "со дня на день" вернется на графики по свету: какими они будут

Киев "со дня на день" вернется к графикам отключений света, но они будут жесткими.
Как сообщает РБК-Украина, об этом пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп заявила в эфире телемарафона.
"Относительно восстановления плановых графиков отключений электроэнергии, мы в ближайшее время к ним вернемся. Только они будут достаточно жесткими. Мы ждем этого со дня на день", - сказала она.
По словам пресс-секретаря КГГА, возвращение к графикам зависит "от титанического труда энергетиков", которые работают за пределами возможного, чтобы восстановить электроснабжение столицы.
"Однако, как вы видите, погодные условия вообще не способствуют этой работе. Поэтому пока никаких планов относительно четкой даты восстановления мы говорить не можем. Тем более враг может снова атаковать системы обеспечения киевлян", - отметила Поп.
Напомним, в ночь на 24 января россияне совершили атаки на Киев с помощью дронов и ракет.
В пяти районах столицы зафиксированы разрушения и повреждения жилых и нежилых зданий, один человек погиб, еще по меньшей мере четверо получили ранения.
Утром в воскресенье, 25 января, к теплоснабжению подключили более 340 домов. Сейчас в Киеве круглосуточно работают более 90 пунктов несокрушимости, дополнительные палатки обогрева развернуты непосредственно во дворах многоэтажек.
Отметим, днем в понедельник, 26 января, энергетики вернули Киевскую область к графикам отключений света после почти двух недель экстренных отключений.
Также вчера президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что все сроки по восстановлению поставок тепла в Киеве, о которых говорилось, нельзя считать удовлетворительными - надо действовать быстрее.