Киев "со дня на день" вернется на графики по свету: какими они будут

"Относительно восстановления плановых графиков отключений электроэнергии, мы в ближайшее время к ним вернемся. Только они будут достаточно жесткими. Мы ждем этого со дня на день", - сказала она.

По словам пресс-секретаря КГГА, возвращение к графикам зависит "от титанического труда энергетиков", которые работают за пределами возможного, чтобы восстановить электроснабжение столицы.

"Однако, как вы видите, погодные условия вообще не способствуют этой работе. Поэтому пока никаких планов относительно четкой даты восстановления мы говорить не можем. Тем более враг может снова атаковать системы обеспечения киевлян", - отметила Поп.