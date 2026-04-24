Київ втратив майже 400 закладів ресторанного бізнесу за кілька місяців

Головне:

У Києві закрилися близько 400 закладів, переважно малий бізнес

Найбільше постраждали невеликі кав’ярні, МАФи та стрітфуд

Серед причин – дорогі генератори, зростання витрат і падіння попиту

Найстійкішими залишаються мережеві та преміальні ресторани

Ринок покладає великі надії на теплий сезон і літні майданчики

За оцінками Ольги Насонової, закриття торкнулося близько 13-14% ринку столиці.

При цьому йдеться не про масштабний обвал усієї ресторанної галузі, а про "вибіркову катастрофу", яка вдарила насамперед по найменших гравцях.

Близько 75% закритих точок – це маленькі кав’ярні, пекарні, фастфуди й шаурма. Повноцінних великих ресторанів, за її словами, закрилося значно менше.

Додатковим індикатором кризи консультантка називає різке зростання кількості готових бізнесів, виставлених на продаж.

Однією з головних причин скорочення ринку стали витрати на електроенергію та генератори під час складної зими.

Навіть невеликі точки, за словами експертки, могли витрачати десятки тисяч гривень на резервне живлення. Для дрібного бізнесу це стало критичним.

Ситуацію погіршили:

знесення МАФів у столиці;

перенасичення ринку кав’ярнями;

падіння платоспроможності клієнтів;

відтік населення та внутрішня міграція;

вплив мобілізації на споживчий трафік.

Окремим фактором став перегляд споживачами витрат. Кава "на ходу" за 80-90 гривень дедалі частіше програє більш комфортному формату або взагалі потрапляє під економію.

Найстійкіше зараз почуваються великі мережі та преміальний сегмент.

За словами Насонової, жоден преміальний ресторан за цей період не закрився. У цьому сегменті кілька закладів цього сегмента навіть відкрилася.

Стабільність зберігають і великі мережі, які мають сильні закупівлі, зрозумілу аудиторію та можуть підтримувати окремі точки за рахунок усієї мережі.

Окремо експертка виділяє так звану "золоту лігу" – унікальні концептуальні заклади з відданою аудиторією або сильними власниками-інфлюенсерами.

Попри складну зиму, ринок отримав певний сигнал відновлення у березні – відвідуваність, за оцінками експертки, зросла майже вдвічі порівняно з лютим.

Основні очікування бізнес пов’язує з теплим сезоном, літніми майданчиками та сезонним пожвавленням попиту.

Саме це, на думку учасників ринку, може допомогти закладам, які пережили зиму, повернутися до прибутковості.