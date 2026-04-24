Киев потерял почти 400 заведений ресторанного бизнеса за несколько месяцев

Главное:

В Киеве закрылись около 400 заведений, преимущественно малый бизнес

Больше всего пострадали небольшие кофейни, МАФы и стритфуд

Среди причин - дорогие генераторы, рост расходов и падение спроса

Самыми устойчивыми остаются сетевые и премиальные рестораны

Рынок возлагает большие надежды на теплый сезон и летние площадки

По оценкам Ольги Насоновой, закрытие затронуло около 13-14% рынка столицы.

При этом речь идет не о масштабном обвале всей ресторанной отрасли, а о "выборочной катастрофе", которая ударила прежде всего по самым маленьким игрокам.

Около 75% закрытых точек - это маленькие кофейни, пекарни, фастфуды и шаурма. Полноценных крупных ресторанов, по ее словам, закрылось значительно меньше.

Дополнительным индикатором кризиса консультантка называет резкий рост количества готовых бизнесов, выставленных на продажу.

Одной из главных причин сокращения рынка стали расходы на электроэнергию и генераторы во время сложной зимы.

Даже небольшие точки, по словам эксперта, могли тратить десятки тысяч гривен на резервное питание. Для мелкого бизнеса это стало критическим.

Ситуацию усугубили:

снос МАФов в столице;

перенасыщение рынка кофейнями;

падение платежеспособности клиентов;

отток населения и внутренняя миграция;

влияние мобилизации на потребительский трафик.

Отдельным фактором стал пересмотр потребителями расходов. Кофе "на ходу" за 80-90 гривен все чаще проигрывает более комфортному формату или вообще попадает под экономию.

Устойчивее всего сейчас чувствуют себя крупные сети и премиальный сегмент.

По словам Насоновой, ни один премиальный ресторан за этот период не закрылся. В этом сегменте несколько заведений этого сегмента даже открылась.

Стабильность сохраняют и крупные сети, которые имеют сильные закупки, понятную аудиторию и могут поддерживать отдельные точки за счет всей сети.

Отдельно эксперт выделяет так называемую "золотую лигу" - уникальные концептуальные заведения с преданной аудиторией или сильными владельцами-инфлюенсерами.

Несмотря на сложную зиму, рынок получил определенный сигнал восстановления в марте - посещаемость, по оценкам эксперта, выросла почти вдвое по сравнению с февралем.

Основные ожидания бизнес связывает с теплым сезоном, летними площадками и сезонным оживлением спроса.

Именно это, по мнению участников рынка, может помочь заведениям, которые пережили зиму, вернуться к прибыльности.