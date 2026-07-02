Київ втрачає статус столиці ритейлу: де українці залишають найбільше грошей

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Захід України став новим центром споживчого попиту: Рівненська, Хмельницька та Івано-Франківська області демонструють найвищі темпи зростання роздрібного товарообігу.

Рівненська, Хмельницька та Івано-Франківська області демонструють найвищі темпи зростання роздрібного товарообігу. Київ втрачає статус головного драйвера ритейлу: за січень-травень 2026 року товарообіг у столиці зріс лише на 13,7% проти 36,2% на Рівненщині.

за січень-травень 2026 року товарообіг у столиці зріс лише на 13,7% проти 36,2% на Рівненщині. Мережі змінюють стратегію експансії: Novus, "Таврія В" та інші оператори виходять у західні регіони, де сьогодні зосереджений найбільший потенціал зростання.

Novus, "Таврія В" та інші оператори виходять у західні регіони, де сьогодні зосереджений найбільший потенціал зростання. Попит переміщують не лише переселенці: зростання забезпечують розвиток бізнесу, туризм, релокація компаній і поява більш платоспроможних споживачів.

зростання забезпечують розвиток бізнесу, туризм, релокація компаній і поява більш платоспроможних споживачів. Конкуренція за західні області різко загострюється: національні та локальні мережі одночасно борються за найперспективніші регіони, формуючи нову карту українського продуктового ритейлу.

"Західний кульбіт": тренди у цифрах

За даними Держстату за січень-травень 2026 року, лідери приросту товарообігу місяць у місяць:

Рівненська область +36,2%, зростання з 25,8 до 35,2 млрд грн;

Хмельницька +28,6%, з 31,9 до 41 млрд грн;

Івано-Франківська +26,3%, з 30 до 37,8 млрд грн.

Динаміка зростання у Київській області – лише 19,4%, у самому Києві – 13,7%.

Чому захід – не бульбашка

Поширене пояснення через ВПО – лише частина картини. Соціальні виплати переселенцям невисокі: базовий дохід – 4 500 грн, виплати на проживання – 2–3 тисяч гривень на місяць.

"Значно більшу роль відіграє туристична привабливість регіону", – наголошує у коментарі РБК-Україна старша економістка Центру економічної стратегії Наталія Колесніченко.

Причому переїжджають підприємства, відкриваються офіси, навідуються більш заможні споживачі.

"Захід – безумовний лідер територіального розвитку ритейлерів", – пояснює РБК-Україна Ігор Гугля, директор GT Partners Ukraine.

Хто вже зайшов і хто прагне

У коментарі РБК-Україна комерційна директорка GDS Анна Анісімова зазначає: найбільш показовий кейс – Novus.

Коли у травні 2026 року закрились супермаркети "Арсен" та інші активи групи Євротек (60+ точок), литовська BT Invest "перехопила" два львівські об'єкти та один в Івано-Франківську, здійснивши фактично без жодного нового будівництва перший вихід мережі у Львів.

Паралельно в Івано-Франківській області розширюється "Таврія В" – одна з найбільших мереж Півдня, що належить Михайлу та Борису Музальовим і В'ячеславу Писменюку. 5 червня 2026 року мережа відкрила магазин у м. Долина. У 2025 році її виторг сягнув 15,3 млрд грн (+12%).

За Львівщину, Волинь, Рівненщину, Хмельниччину і Франківщину сьогодні змагаються одночасно локальні "Сімі", "Близенько", "Тано" і національні АТБ, Фора, Novus, Дивоцін. Такої щільності конкуренції в регіоні не було ніколи.

"Регіональні мережі на 10–50 магазинів – ідеальна ціль для поглинання: готова інфраструктура, сформована база, часто власні або довгострокові приміщення", – зазначає Анісімова.

Але вони не витримують конкуренції з національними гравцями в логістиці, IT та операційній ефективності.

На її думку, на заході України поки зберігаються відносно сильні регіональні оператори, але тиск стане критичним, щойно національні мережі остаточно закріпляться.