Київ втрачає статус столиці ритейлу: де українці залишають найбільше грошей

Повномасштабна війна змінила карту споживчого попиту. Разом із населенням і бізнесом на захід країни перемістилися гроші та платоспроможний покупець, зробивши регіон головним майданчиком конкуренції продуктового ритейлу.
Як мережі реагують на новий розподіл сил та хто виграє боротьбу за перспективний ареал, – у матеріалі РБК-Україна "Великий переділ супермаркетів: хто скуповує регіональні мережі в Україні".
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За даними Держстату за січень-травень 2026 року, лідери приросту товарообігу місяць у місяць:
Динаміка зростання у Київській області – лише 19,4%, у самому Києві – 13,7%.
Поширене пояснення через ВПО – лише частина картини. Соціальні виплати переселенцям невисокі: базовий дохід – 4 500 грн, виплати на проживання – 2–3 тисяч гривень на місяць.
"Значно більшу роль відіграє туристична привабливість регіону", – наголошує у коментарі РБК-Україна старша економістка Центру економічної стратегії Наталія Колесніченко.
Причому переїжджають підприємства, відкриваються офіси, навідуються більш заможні споживачі.
"Захід – безумовний лідер територіального розвитку ритейлерів", – пояснює РБК-Україна Ігор Гугля, директор GT Partners Ukraine.
У коментарі РБК-Україна комерційна директорка GDS Анна Анісімова зазначає: найбільш показовий кейс – Novus.
Коли у травні 2026 року закрились супермаркети "Арсен" та інші активи групи Євротек (60+ точок), литовська BT Invest "перехопила" два львівські об'єкти та один в Івано-Франківську, здійснивши фактично без жодного нового будівництва перший вихід мережі у Львів.
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Паралельно в Івано-Франківській області розширюється "Таврія В" – одна з найбільших мереж Півдня, що належить Михайлу та Борису Музальовим і В'ячеславу Писменюку. 5 червня 2026 року мережа відкрила магазин у м. Долина. У 2025 році її виторг сягнув 15,3 млрд грн (+12%).
За Львівщину, Волинь, Рівненщину, Хмельниччину і Франківщину сьогодні змагаються одночасно локальні "Сімі", "Близенько", "Тано" і національні АТБ, Фора, Novus, Дивоцін. Такої щільності конкуренції в регіоні не було ніколи.
"Регіональні мережі на 10–50 магазинів – ідеальна ціль для поглинання: готова інфраструктура, сформована база, часто власні або довгострокові приміщення", – зазначає Анісімова.
Але вони не витримують конкуренції з національними гравцями в логістиці, IT та операційній ефективності.
На її думку, на заході України поки зберігаються відносно сильні регіональні оператори, але тиск стане критичним, щойно національні мережі остаточно закріпляться.