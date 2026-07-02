Киев теряет статус столицы ритейла: где украинцы оставляют больше денег

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Запад Украины стал новым центром потребительского спроса: Ровенская, Хмельницкая и Ивано-Франковская области демонстрируют высокие темпы роста розничного товарооборота.

Ровенская, Хмельницкая и Ивано-Франковская области демонстрируют высокие темпы роста розничного товарооборота. Киев теряет статус главного драйвера ритейла: за январь-май 2026 года товарооборот в столице вырос всего на 13,7% против 36,2% в Ровенской области.

за январь-май 2026 года товарооборот в столице вырос всего на 13,7% против 36,2% в Ровенской области. Сети изменяют стратегию экспансии: Novus, Таврия В и другие операторы выходят в западные регионы, где сегодня сосредоточен наибольший потенциал роста.

Novus, Таврия В и другие операторы выходят в западные регионы, где сегодня сосредоточен наибольший потенциал роста. Спрос перемещают не только переселенцы: рост обеспечивают развитие бизнеса, туризм, релокацию компаний и появление более платежеспособных потребителей.

рост обеспечивают развитие бизнеса, туризм, релокацию компаний и появление более платежеспособных потребителей. Конкуренция за западные области резко обостряется: национальные и локальные сети одновременно борются за перспективные регионы, формируя новую карту украинского продуктового ритейла.

"Западный кульбит": тренды в цифрах

По данным Госстата за январь-май 2026 года, лидеры прироста товарооборота месяц в месяц:

Ровенская область +36,2%, рост с 25,8 до 35,2 млрд грн;

Хмельницкая +28,6% с 31,9 до 41 млрд грн;

Ивано-Франковская +26,3%, с 30 до 37,8 млрд. грн.

Динамика роста в Киевской области – всего 19,4%, в самом Киеве – 13,7%.

Почему мероприятие – не пузырь

Распространенное объяснение через ВПЛ – лишь часть картины. Социальные выплаты переселенцам невысоки: базовый доход – 4 500 грн, выплаты на проживание – 2–3 тысячи гривен в месяц.

"Значительно большую роль играет туристическая привлекательность региона", – отмечает в комментарии РБК-Украина старшая экономистка Центра экономической стратегии Наталья Колесниченко.

Причем переезжают предприятия, открываются офисы, наведываются более состоятельные потребители.

"Запад – безусловный лидер территориального развития ритейлеров", – объясняет РБК-Украина Игорь Гугля, директор GT Partners Ukraine.

Кто уже зашел и кто стремится

В комментарии РБК-Украина коммерческий директор GDS Анна Анисимова отмечает: наиболее показательный кейс - Novus.

Когда в мае 2026 года закрылись супермаркеты "Арсен" и другие активы группы Евротек (60+ точек), литовская BT Invest "перехватила" два львовских объекта и один в Ивано-Франковске, осуществив практически без нового строительства первый выход сети во Львов.

Параллельно в Ивано-Франковской области расширяется "Таврия В" – одна из крупнейших сетей Юга, принадлежащая Михаилу и Борису Музалевым и Вячеславу Писменюку. 5 июня 2026 года сеть открыла магазин в Долине. В 2025 году ее выручка достигла 15,3 млрд грн (+12%).

За Львовщину, Волынь, Ровенщину, Хмельницкую и Франковщину сегодня соревнуются одновременно локальные "Сими", "Близенько", "Тано" и национальные АТБ, Фора, Novus, Дивоцин. Такой плотности конкуренции в регионе не было никогда.

"Региональные сети на 10-50 магазинов – идеальная цель для поглощения: готовая инфраструктура, сформированная база, часто собственные или долгосрочные помещения", – отмечает Анисимова.

Но они не выдерживают конкуренцию с национальными игроками в логистике, IT и операционной эффективности.

По ее мнению, на западе Украины пока сохраняются относительно сильные региональные операторы, но давление станет критическим, как только национальные сети окончательно закрепятся.