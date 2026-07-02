Киев теряет статус столицы ритейла: где украинцы оставляют больше денег

Полномасштабная война изменила карту потребительского спроса. Вместе с населением и бизнесом на запад страны переместились деньги и платежеспособный покупатель, сделав регион главной площадкой конкуренции продуктового ритейла.
Как сети реагируют на новое распределение сил и кто выигрывает борьбу за перспективный ареал, – в материале РБК-Украина "Большой передел супермаркетов: кто скупает региональные сети в Украине".
Главное:
По данным Госстата за январь-май 2026 года, лидеры прироста товарооборота месяц в месяц:
Динамика роста в Киевской области – всего 19,4%, в самом Киеве – 13,7%.
Распространенное объяснение через ВПЛ – лишь часть картины. Социальные выплаты переселенцам невысоки: базовый доход – 4 500 грн, выплаты на проживание – 2–3 тысячи гривен в месяц.
"Значительно большую роль играет туристическая привлекательность региона", – отмечает в комментарии РБК-Украина старшая экономистка Центра экономической стратегии Наталья Колесниченко.
Причем переезжают предприятия, открываются офисы, наведываются более состоятельные потребители.
"Запад – безусловный лидер территориального развития ритейлеров", – объясняет РБК-Украина Игорь Гугля, директор GT Partners Ukraine.
В комментарии РБК-Украина коммерческий директор GDS Анна Анисимова отмечает: наиболее показательный кейс - Novus.
Когда в мае 2026 года закрылись супермаркеты "Арсен" и другие активы группы Евротек (60+ точек), литовская BT Invest "перехватила" два львовских объекта и один в Ивано-Франковске, осуществив практически без нового строительства первый выход сети во Львов.
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Параллельно в Ивано-Франковской области расширяется "Таврия В" – одна из крупнейших сетей Юга, принадлежащая Михаилу и Борису Музалевым и Вячеславу Писменюку. 5 июня 2026 года сеть открыла магазин в Долине. В 2025 году ее выручка достигла 15,3 млрд грн (+12%).
За Львовщину, Волынь, Ровенщину, Хмельницкую и Франковщину сегодня соревнуются одновременно локальные "Сими", "Близенько", "Тано" и национальные АТБ, Фора, Novus, Дивоцин. Такой плотности конкуренции в регионе не было никогда.
"Региональные сети на 10-50 магазинов – идеальная цель для поглощения: готовая инфраструктура, сформированная база, часто собственные или долгосрочные помещения", – отмечает Анисимова.
Но они не выдерживают конкуренцию с национальными игроками в логистике, IT и операционной эффективности.
По ее мнению, на западе Украины пока сохраняются относительно сильные региональные операторы, но давление станет критическим, как только национальные сети окончательно закрепятся.