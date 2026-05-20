Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Київ вдруге за два дні накрила сильна гроза

20:53 20.05.2026 Ср
2 хв
Небо над містом знову різко потемніло
aimg Марія Науменко
Фото: блискавки над Києвом під час сильної грози (Getty Images)

Увечері 20 травня Київ вдруге за останні два дні накрила сильна гроза - синоптики попереджали про різке погіршення погоди.

Ще вдень "Український гідрометцентр" попереджав про небезпечні погодні явища в більшості регіонів країни.

Синоптики прогнозували грози майже по всій Україні, окрім більшості західних областей. У південних, центральних регіонах, а також на Житомирщині попереджали про можливий град та шквали вітру до 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності - жовтий.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що така нестабільна погода може тривати весь літній сезон.

"Тому до зливи з грозою треба готуватися, а несподіване сонечко сприймати вдячно. Хоч і парить зараз в тепліших регіонах немилосердно", - наголосила вона.

За даними Sinoptik.ua, о 21:00 температура повітря у Києві становитиме близько +19°C. Атмосферний тиск - 745 мм ртутного стовпчика, вологість повітря - 74%.

Вітер очікується північно-східний, швидкістю близько 1,2 м/с, а ймовірність опадів у столиці ввечері сягатиме 86%.

Нагадаємо, раніше синоптики Укргідрометцентру вже попереджали, що впродовж найближчих днів - 19-21 травня - нестійку погоду в Україні зумовлюватиме поле зниженого тиску від циклонічності з південного сходу та півдня.

Також РБК-Україна підготувало детальний прогноз погоди до кінця цього тижня з картами.

