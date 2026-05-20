Киев второй раз за два дня накрыла сильная гроза

Вечером 20 мая Киев второй раз за последние два дня накрыла сильная гроза - синоптики предупреждали о резком ухудшении погоды.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Еще днем"Украинский гидрометцентр" предупреждал об опасных погодных явлениях в большинстве регионов страны.
Синоптики прогнозировали грозы почти по всей Украине, кроме большинства западных областей. В южных, центральных регионах, а также на Житомирщине предупреждали о возможном граде и шквалах ветра до 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности - желтый.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что такая нестабильная погода может продолжаться весь летний сезон.
"Поэтому к ливню с грозой надо готовиться, а неожиданное солнышко воспринимать благодарно. Хоть и парит сейчас в более теплых регионах немилосердно", - подчеркнула она.
По данным Sinoptik.ua, в 21:00 температура воздуха в Киеве составит около +19°C. Атмосферное давление - 745 мм ртутного столба, влажность воздуха - 74%.
Ветер ожидается северо-восточный, скоростью около 1,2 м/с, а вероятность осадков в столице вечером будет достигать 86%.
Напомним, ранее синоптики Укргидрометцентра уже предупреждали, что в течение ближайших дней - 19-21 мая - неустойчивую погоду в Украине будет обусловливать поле пониженного давления от циклоничности с юго-востока и юга.
Также РБК-Украина подготовило подробный прогноз погоды до конца этой недели с картами.