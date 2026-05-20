Киев второй раз за два дня накрыла сильная гроза

Еще днем"Украинский гидрометцентр" предупреждал об опасных погодных явлениях в большинстве регионов страны.

Синоптики прогнозировали грозы почти по всей Украине, кроме большинства западных областей. В южных, центральных регионах, а также на Житомирщине предупреждали о возможном граде и шквалах ветра до 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности - желтый.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что такая нестабильная погода может продолжаться весь летний сезон.

"Поэтому к ливню с грозой надо готовиться, а неожиданное солнышко воспринимать благодарно. Хоть и парит сейчас в более теплых регионах немилосердно", - подчеркнула она.

По данным Sinoptik.ua, в 21:00 температура воздуха в Киеве составит около +19°C. Атмосферное давление - 745 мм ртутного столба, влажность воздуха - 74%.

Ветер ожидается северо-восточный, скоростью около 1,2 м/с, а вероятность осадков в столице вечером будет достигать 86%.