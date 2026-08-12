Київ вдруге за день під атакою дронів, лунають вибухи

12 серпня російські загарбники знову скерували на Київ безпілотники - це вже друга атака на столицю протягом дня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПС ЗСУ.
"Київ - реактивний БпЛА в напрямку міста з півночі", - повідомили Повітряні сили о 12:54.
Згодом стало відомо, російський дрон над столицею летить в південному напрямку.
"Київ - група реактивних БпЛА зі сходу та півночі", - додали в ПС ЗСУ о 13:06.
Через кілька хвилин мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в місті працюють сили ППО по ворожих БпЛА.
"Перебувайте в укриттях!" - закликав він.
За словами містян, наразі вони чують звуки вибухів у Києві.
Оновлено о 13:56
Кличко повідомив, що в Дарницькому районі внаслідок падіння ворожого БпЛА пошкоджене нежитлове приміщення.
"Пожежі немає. Екстрені служби прямують на місце", - заявив мер.
Нагадаємо, 12 серпня РФ ударила по складах на Київщині, почалася пожежа.
Раніше РБК-Україна розповідало, як сили ППО відбивали нову нічну атаку Росії на Україну та скільки цілей змогли знешкодити.
Також ми писали, що 12 серпня в Києві прогриміли вибухи на тлі атаки російських дронів.