Київ вдруге за день під атакою дронів, лунають вибухи

"Київ - реактивний БпЛА в напрямку міста з півночі", - повідомили Повітряні сили о 12:54.

Згодом стало відомо, російський дрон над столицею летить в південному напрямку.

"Київ - група реактивних БпЛА зі сходу та півночі", - додали в ПС ЗСУ о 13:06.

Через кілька хвилин мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в місті працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

"Перебувайте в укриттях!" - закликав він.

За словами містян, наразі вони чують звуки вибухів у Києві.

Оновлено о 13:56

Кличко повідомив, що в Дарницькому районі внаслідок падіння ворожого БпЛА пошкоджене нежитлове приміщення.

"Пожежі немає. Екстрені служби прямують на місце", - заявив мер.