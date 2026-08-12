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У Києві лунають вибухи на тлі атаки дронів

10:15 12.08.2026 Ср
1 хв
На столицю летять дрони щонайменше з двох напрямків
aimg Олена Чупровська
У Києві лунають вибухи на тлі атаки дронів Фото: у Києві чути вибухи (Getty Images)
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У Києві вранці 12 серпня пролунали вибухи.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Про повітряну тривогу у Києві оголосили о 9:36. Також повідомлялось, що на столицю летить з десяток дронів. Ймовірно, вони реактивні.

"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги," - кажуть у КМВА.

Вибухи чули також у передмісті, зокрема, у Броварах.

Повітряні Сили попередили про групи реактивних БПЛА на Чернігівщині та Черкащині. Всі вони прямують на Київщину.

Оновлено. Речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан підтвердила РБК-Україна, що горять склади у Броварському районі.

Очільник КМДА Тимур Ткаченко додав, що травми унаслідок вибуху отримав 65-річний чолові. Його госпіталізовано.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що окупанти знищили ТЦ "Епіцентр" у Запоріжжі й залишили людей без світла.

На щастя, постраждалих немає.

Також ми писали, що вночі Росія випустила по Україні кілька керованих ракет, балістику та понад сотню дронів.

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