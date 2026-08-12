У Києві лунають вибухи на тлі атаки дронів
У Києві вранці 12 серпня пролунали вибухи.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Про повітряну тривогу у Києві оголосили о 9:36. Також повідомлялось, що на столицю летить з десяток дронів. Ймовірно, вони реактивні.
"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги," - кажуть у КМВА.
Вибухи чули також у передмісті, зокрема, у Броварах.
Повітряні Сили попередили про групи реактивних БПЛА на Чернігівщині та Черкащині. Всі вони прямують на Київщину.
Оновлено. Речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан підтвердила РБК-Україна, що горять склади у Броварському районі.
Очільник КМДА Тимур Ткаченко додав, що травми унаслідок вибуху отримав 65-річний чолові. Його госпіталізовано.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що окупанти знищили ТЦ "Епіцентр" у Запоріжжі й залишили людей без світла.
На щастя, постраждалих немає.
Також ми писали, що вночі Росія випустила по Україні кілька керованих ракет, балістику та понад сотню дронів.