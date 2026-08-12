Киев второй раз за день под атакой дронов, раздаются взрывы

12 августа российские захватчики снова направили на Киев беспилотники - это уже вторая атака на столицу в течение дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ВС ВСУ.
"Киев - реактивный БпЛА в направлении города с севера",-– сообщили Воздушные силы в 12:54.
Впоследствии стало известно, что российский дрон над столицей летит в южном направлении.
"Киев - группа реактивных БПЛА с востока и севера", - добавили в ПС ВСУ в 13:06.
Через несколько минут мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в городе работают силы ПВО по вражеским БПЛА.
"Находитесь в укрытиях!" - призвал он.
По словам горожан, сейчас они слышат звуки взрывов в Киеве.
Обновлено в 13:56
Кличко сообщил, что в Дарницком районе в результате падения вражеского БпЛА повреждено нежилое помещение.
"Пожара нет. Экстренные службы направляются на место", - заявил мэр.
Напомним, 12 августа РФ ударила по складам в Киевской области, начался пожар.
Ранее РБК-Украина рассказывало, как силы ПВО отражали новую ночную атаку России на Украину и сколько целей смогли обезвредить.
Также мы писали, что 12 августа в Киеве прогремели взрывы на фоне атаки российских дронов.