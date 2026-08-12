Киев второй раз за день под атакой дронов, раздаются взрывы

"Киев - реактивный БпЛА в направлении города с севера",-– сообщили Воздушные силы в 12:54.

Впоследствии стало известно, что российский дрон над столицей летит в южном направлении.

"Киев - группа реактивных БПЛА с востока и севера", - добавили в ПС ВСУ в 13:06.

Через несколько минут мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в городе работают силы ПВО по вражеским БПЛА.

"Находитесь в укрытиях!" - призвал он.

По словам горожан, сейчас они слышат звуки взрывов в Киеве.

Обновлено в 13:56

Кличко сообщил, что в Дарницком районе в результате падения вражеского БпЛА повреждено нежилое помещение.

"Пожара нет. Экстренные службы направляются на место", - заявил мэр.