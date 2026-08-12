RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Киев второй раз за день под атакой дронов, раздаются взрывы

13:19 12.08.2026 Ср
1 мин
Силы ПВО уже работают
aimg Юлия Капитонова
Фото: Российские дроны снова летят на столицу (Getty Images)

12 августа российские захватчики снова направили на Киев беспилотники - это уже вторая атака на столицу в течение дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ВС ВСУ.

"Киев - реактивный БпЛА в направлении города с севера",-– сообщили Воздушные силы в 12:54.

Впоследствии стало известно, что российский дрон над столицей летит в южном направлении.

"Киев - группа реактивных БПЛА с востока и севера", - добавили в ПС ВСУ в 13:06.

Через несколько минут мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в городе работают силы ПВО по вражеским БПЛА.

"Находитесь в укрытиях!" - призвал он.

По словам горожан, сейчас они слышат звуки взрывов в Киеве.

Обновлено в 13:56

Кличко сообщил, что в Дарницком районе в результате падения вражеского БпЛА повреждено нежилое помещение.

"Пожара нет. Экстренные службы направляются на место", - заявил мэр.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевПВОВойна России против УкраиныАтака дронов