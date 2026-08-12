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РФ вдарила вночі по Україні ракетами, балістикою та сотнею дронів: як впоралась ППО

09:57 12.08.2026 Ср
2 хв
Є влучання ворожих цілей
aimg Олена Чупровська
РФ вдарила вночі по Україні ракетами, балістикою та сотнею дронів: як впоралась ППО Фото: скільки цілей ворог випустив по Україні ( Getty Images)
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Уночі 12 серпня РФ вдарила по Україні балістичною ракетою, керованими ракетами Х-31П і Х-35, а також 138 ударними дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Крім ракет, противник застосував 138 ударних безпілотників типу Shahed, зокрема реактивні дрони, "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія".

Запуски фіксували з Курська, Міллерово, Орла, Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.

Ракети летіли з території Ростовської області та з акваторії Чорного моря.

Куди били найбільше

Основний напрямок удару РФ цієї ночі - Сумщина та Одещина.

За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряна оборона збила або подавила 112 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера" та інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 16 локаціях. Ще на двох локаціях впали уламки збитих цілей.

Тим часом наслідки нічних ударів РФ фіксують і в інших регіонах.

У Запоріжжі через атаку дронів-камікадзе виникли пожежі в приватному секторі та в торгівельному центрі, а близько 1200 споживачів залишилися без світла.

Як повідомляло РБК-Україна, Запоріжжя майже щодня страждає від ударів РФ - лише 11 серпня загинули шестеро мешканців міста, ще 19 отримали поранення.

Крім того, аналітики звернули увагу на зміну тактики росіян із застосуванням балістики.

За даними Інституту вивчення війни, Росія відмовилася від масованих залпів північнокорейськими ракетами КН-23 і тепер запускає їх поодинці, ймовірно, через низьку точність попередніх партій зброї.

Раніше українські чиновники повідомляли, що Північна Корея передала РФ щонайменше 40 таких ракет.

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