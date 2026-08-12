РФ ударила по складах на Київщині, почалася пожежа

Фото: Під удар росіян знову потрапив Броварський район (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

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12 серпня російські загарбники здійснили нову атаку на Київську область - ворог знову завдав ударів по Броварському району.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.