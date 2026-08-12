Київ вдруге за день під атакою дронів, лунають вибухи

Фото: Російські дрони знову летять на столицю (Getty Images)

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12 серпня російські загарбники знову скерували на Київ безпілотники - це вже друга атака на столицю протягом дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПС ЗСУ.