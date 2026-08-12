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Киев второй раз за день под атакой дронов, раздаются взрывы

13:19 12.08.2026 Ср
1 мин
Силы ПВО уже работают
aimg Юлия Капитонова
Киев второй раз за день под атакой дронов, раздаются взрывы Фото: Российские дроны снова летят на столицу (Getty Images)
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12 августа российские захватчики снова направили на Киев беспилотники - это уже вторая атака на столицу в течение дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ВС ВСУ.

"Киев - реактивный БпЛА в направлении города с севера",-– сообщили Воздушные силы в 12:54.

Впоследствии стало известно, что российский дрон над столицей летит в южном направлении.

"Киев - группа реактивных БПЛА с востока и севера", - добавили в ПС ВСУ в 13:06.

Через несколько минут мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в городе работают силы ПВО по вражеским БПЛА.

"Находитесь в укрытиях!" - призвал он.

По словам горожан, сейчас они слышат звуки взрывов в Киеве.

Обновлено в 13:56

Кличко сообщил, что в Дарницком районе в результате падения вражеского БпЛА повреждено нежилое помещение.

"Пожара нет. Экстренные службы направляются на место", - заявил мэр.

Напомним, 12 августа РФ ударила по складам в Киевской области, начался пожар.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как силы ПВО отражали новую ночную атаку России на Украину и сколько целей смогли обезвредить.

Также мы писали, что 12 августа в Киеве прогремели взрывы на фоне атаки российских дронов.

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