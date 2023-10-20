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"Київ Цифровий" та інші столичні цифрові сервіси можуть працювати з перебоями

Київ, П'ятниця 20 жовтня 2023 14:21
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"Київ Цифровий" та інші столичні цифрові сервіси можуть працювати з перебоями Фото: "Київ Цифровий" та інші столичні цифрові сервіси можуть працювати з перебоями (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Цифрові сервіси Києва, зокрема й застосунок "Київ Цифровий", можуть тимчасово працювати з перебоями 20 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс "Київ Цифровий".

Зазначається, що фахівці вже усувають причини технічного збою.

Додамо, що станом на 15:10 міські цифрові сервіси відновили роботу в звичайному режимі.

Зауважимо, що міські електронні сервіси дуже зручні для киян. Зокрема, мешканці можуть створити одноразові QR-квитки у застосунку "Київ Цифровий" з лімітованих проїзних карток.

До того ж, у столиці можна отримати платіжки за комуналку в електронному варіанті, відмовившись від паперових рахунків.

Проте час від часу у міських сервісах трапляються збої. Наприклад, у вересні у київському метро не працювали комплекси самообслуговування.

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