У "Київ Цифровий" тепер можна створювати одноразові QR-квитки з проїзних
Відтепер кияни можуть створити одноразові QR-квитки у застосунку "Київ Цифровий" з лімітованих проїзних карток.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Київ Цифровий".
"Продовжуємо позбавляти залежності від пластику - відтепер якщо забули проїзний дома можна створити QR-квитки - від 23 до 124 поїздок, дійсних до кінця місяця", - йдеться в повідомленні.
Якщо користувач придбав проїзний на пластикову транспортну карту, учнівський або студентський і забув його вдома, то в розділі "Транспортна карта" можна створити QR-квитки, що дійсний до кінця дня.
Якщо пасажир не використає створений QR-квиток до опівночі, то поїздка просто повернеться назад на транспортну карту.
Оплата проїзду QR-квитками працює як в наземному транспорті, так і в метро. Можливість доступна і для цифрової транспортної карти.
До оновленої версії "Київ Цифровий" додали й інші вдосконалення за відгуками користувачів. Відтепер на транспортній картці буде відображення як дійсного проїзного, так і придбаного на наступний місяць.
У разі помилкової прив’язки цифрової карти до пластикової банківської картки користувачі Android отримають персоналізоване повідомлення з проханням перепідв’язки.
Окрім цього, у застосунок додали обмеження для видалення цифрової транспортної карти лише через службу підтримки - з метою захисту користувачів від випадкового видалення карти.
Оновлення застосунку "Київ Цифровий" уже доступне до завантаження.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що жителі Києва, які мають iPhone або Apple Watch, можуть легше оплатити проїзд у громадському транспорті. Тепер це зробити можна навіть, якщо гаджет заблокований чи розряджений.
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