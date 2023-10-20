ua en ru
Пт, 20 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Киев Цифровой" и другие столичные цифровые сервисы могут работать с перебоями

Киев, Пятница 20 октября 2023 14:21
UA EN RU
"Киев Цифровой" и другие столичные цифровые сервисы могут работать с перебоями Фото: "Киев Цифровой" и другие столичные цифровые сервисы могут работать с перебоями (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Цифровые сервисы Киева, в том числе приложение "Киев Цифровой", могут временно работать с перебоями 20 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис "Киев Цифровой".

Специалисты уже устраняют причины технического сбоя.

Отметим, что городские электронные сервисы очень удобные для киевлян. В частности, жители могут создавать одноразовые QR-билеты в приложении "Киев Цифровой" из лимитированных проездных карт.

К тому же, в столице можно получить платежки за коммуналку в электронном варианте, отказавшись от бумажных счетов.

Однако иногда в городских сервисах случаются сбои. К примеру, в сентябре в киевском метро не работали комплексы самообслуживания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА Киев
NEWS
Эксперт объяснил рост потерь у российских войск на фронте
Эксперт объяснил рост потерь у российских войск на фронте
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ