"Київ Цифровий" за год загрузили более миллиона пользователей

Еще 5 января 2021 года "Київ Цифровий" отпраздновал свой первый День рождения. Со дня его запуска приложение скачали более 1,3 млн пользователей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместителя председателя КГГА Петра Оленича.
Всем пользователям были отправлены персонализированные сообщения с приветствием и дополнительной информацией о том, когда было загружено приложение и каким сервисом чаще всего пользовались.
Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что к "Дія" добавили возможность сгенерировать справку о несудимости.