"Київ Цифровий" за рік завантажили більше мільйона користувачів

Ще 5 січня 2021 року, "Київ Цифровий" відсвяткував свій перший День народження. З дня його запуску - застосунок завантажили більше ніж 1,3 млн користувачів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступника голови КМДА Петра Оленича.
Усім користувачам були надіслані персоналізовані повідомлення з вітанням й додатковою інформацією про те, коли було завантажено застосунок та яким сервісом найчастіше користувалися.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що до "Дії" додали можливість згенерувати довідку про несудимість.