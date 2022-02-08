"Київ Цифровий" за год загрузили более миллиона пользователей
Фото: "Киев цифровой" за год загрузили более миллиона пользователей (РБК-Украина, Юлия Червинская)
Еще 5 января 2021 года "Київ Цифровий" отпраздновал свой первый День рождения. Со дня его запуска приложение скачали более 1,3 млн пользователей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместителя председателя КГГА Петра Оленича.
Всем пользователям были отправлены персонализированные сообщения с приветствием и дополнительной информацией о том, когда было загружено приложение и каким сервисом чаще всего пользовались.
Согласно другой статистике:
- всего было приобретено почти 50 млн поездок;
- QR-билеты были куплены около 12 млн раз;
- к приложению было добавлено почти 320 тысяч автомобилей и оплачено 185 тысяч парковок;
- штрафы водителями были уплачены более 100 тысяч раз;
- пользователи приложения "Київ Цифровий" получили более 300 тысяч сообщений от Центральной Диспетчерской Службы по вопросам ЖКХ о плановых или аварийных работах;
- около 100 тысяч киевлян проголосовали за Общественный бюджет в приложении.
Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что к "Дія" добавили возможность сгенерировать справку о несудимости.