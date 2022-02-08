ru ua
Вт, 08 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Київ Цифровий" за год загрузили более миллиона пользователей

Новина українською →
Вторник 08 февраля 2022 09:58
"Київ Цифровий" за год загрузили более миллиона пользователей Фото: "Киев цифровой" за год загрузили более миллиона пользователей (РБК-Украина, Юлия Червинская)
Автор: Сергей Пышкин

Еще 5 января 2021 года "Київ Цифровий" отпраздновал свой первый День рождения. Со дня его запуска приложение скачали более 1,3 млн пользователей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместителя председателя КГГА Петра Оленича.

Всем пользователям были отправлены персонализированные сообщения с приветствием и дополнительной информацией о том, когда было загружено приложение и каким сервисом чаще всего пользовались.

Согласно другой статистике:

  • всего было приобретено почти 50 млн поездок;
  • QR-билеты были куплены около 12 млн раз;
  • к приложению было добавлено почти 320 тысяч автомобилей и оплачено 185 тысяч парковок;
  • штрафы водителями были уплачены более 100 тысяч раз;
  • пользователи приложения "Київ Цифровий" получили более 300 тысяч сообщений от Центральной Диспетчерской Службы по вопросам ЖКХ о плановых или аварийных работах;
  • около 100 тысяч киевлян проголосовали за Общественный бюджет в приложении.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что к "Дія" добавили возможность сгенерировать справку о несудимости.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Встречу главы МИД Германии и Зеленского отменили из-за разногласий по оружию, - CNN
Встречу главы МИД Германии и Зеленского отменили из-за разногласий по оружию, - CNN
DAILY
Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка