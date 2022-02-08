"Київ Цифровий" за рік завантажили більше мільйона користувачів
Фото: "Київ цифровий" за рік завантажили більше мільйона користувачів (РБК-Україна, Юлія Червінська)
Ще 5 січня 2021 року, "Київ Цифровий" відсвяткував свій перший День народження. З дня його запуску - застосунок завантажили більше ніж 1,3 млн користувачів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступника голови КМДА Петра Оленича.
Усім користувачам були надіслані персоналізовані повідомлення з вітанням й додатковою інформацією про те, коли було завантажено застосунок та яким сервісом найчастіше користувалися.
Відповідно до іншої статистики:
- загалом було придбано майже 50 млн поїздок;
- QR-квитки було куплено близько 12 млн разів;
- до застосунку було додано майже 320 тисяч автомобілів й оплачено 185 тисяч паркувань;
- штрафи водіями були сплачені більше ніж 100 тисяч разів;
- користувачі застосунку "Київ Цифровий" отримали більше 300 тисяч повідомлень від Центральної Диспетчерської Служби з питань ЖКГ щодо планових або ж аварійних робіт;
- близько 100 тисяч киян проголосували за Громадський бюджет у застосунку.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що до "Дії" додали можливість згенерувати довідку про несудимість.