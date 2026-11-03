Київ тимчасово залишився без водопостачання через ворожі атаки
У частині Києві тимчасово припинено водопостачання. Причиною стало пошкодження енергетичної інфраструктури через російські обстріли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Київводоканалу" у Facebook.
Київ без води
Удень 3 листопада стало відомо, що унаслідок ворожих атак та пошкоджень енергетичної інфраструктури столиці знеструмлено основні водопровідні об’єкти "Київводоканалу".
Тож наразі водопостачання у місті тимчасово відсутнє, зазначили в організації.
Фахівці "Київводоканалу" спільно з енергетиками працюють над відновленням водопостачання столиці, йдеться у дописі.
Після відновлення електроживлення знадобиться певний час для:
- запуску обладнання,
- наповнення водопровідних мереж,
- стабілізації тиску.
В організації нагадали, що в Києві працює мережа бюветних комплексів, де мешканці можуть набрати питну воду. Дізнатися розташування найближчих бюветів можна за посиланням.
Раніше РБК-Україна писало, що уранці 2 листопада Біла Церква на Київщині залишилась без водопостачання через ворожу атаку.
Крім того, у чотирьох районах Києва 1 листопада був знижений тиск води через знеструмлення водопровідного об’єкта. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання.