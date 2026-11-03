Київ тимчасово залишився без водопостачання через ворожі атаки

Фото: об'єкти водопостачання у Києві знеструмлені після ворожих атак (facebook.com_vodokanal)

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У частині Києві тимчасово припинено водопостачання. Причиною стало пошкодження енергетичної інфраструктури через російські обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Київводоканалу" у Facebook.

Київ без води Удень 3 листопада стало відомо, що унаслідок ворожих атак та пошкоджень енергетичної інфраструктури столиці знеструмлено основні водопровідні об’єкти "Київводоканалу". Тож наразі водопостачання у місті тимчасово відсутнє, зазначили в організації. Фахівці "Київводоканалу" спільно з енергетиками працюють над відновленням водопостачання столиці, йдеться у дописі. Після відновлення електроживлення знадобиться певний час для: запуску обладнання,

наповнення водопровідних мереж,

стабілізації тиску. В організації нагадали, що в Києві працює мережа бюветних комплексів, де мешканці можуть набрати питну воду. Дізнатися розташування найближчих бюветів можна за посиланням.