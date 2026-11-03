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Київ тимчасово залишився без водопостачання через ворожі атаки

16:09 03.11.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Бджола
Київ тимчасово залишився без водопостачання через ворожі атаки Фото: об'єкти водопостачання у Києві знеструмлені після ворожих атак (facebook.com_vodokanal)
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У частині Києві тимчасово припинено водопостачання. Причиною стало пошкодження енергетичної інфраструктури через російські обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Київводоканалу" у Facebook.

Київ без води

Удень 3 листопада стало відомо, що унаслідок ворожих атак та пошкоджень енергетичної інфраструктури столиці знеструмлено основні водопровідні об’єкти "Київводоканалу".

Тож наразі водопостачання у місті тимчасово відсутнє, зазначили в організації.

Фахівці "Київводоканалу" спільно з енергетиками працюють над відновленням водопостачання столиці, йдеться у дописі.

Після відновлення електроживлення знадобиться певний час для:

  • запуску обладнання,
  • наповнення водопровідних мереж,
  • стабілізації тиску.

В організації нагадали, що в Києві працює мережа бюветних комплексів, де мешканці можуть набрати питну воду. Дізнатися розташування найближчих бюветів можна за посиланням.

Раніше РБК-Україна писало, що уранці 2 листопада Біла Церква на Київщині залишилась без водопостачання через ворожу атаку.

Крім того, у чотирьох районах Києва 1 листопада був знижений тиск води через знеструмлення водопровідного об’єкта. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання.

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