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Главная » Бизнес » Экономика

Киев временно остался без водоснабжения из-за вражеских атак

16:09 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Киев временно остался без водоснабжения из-за вражеских атак Фото: объекты водоснабжения в Киеве обесточены после вражеских атак (facebook.com_vodokanal)
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В части Киеве временно прекращено водоснабжение. Причиной стало повреждение энергетической инфраструктуры из-за российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Киевводоканала" в Facebook и городского головы Киева Виталия Кличко в Telegram.

Киев без воды

Днем 3 ноября стало известно, что в результате вражеских атак и повреждений энергетической инфраструктуры столицы обесточены основные водопроводные объекты "Киевводоканала".

Поэтому в настоящее время водоснабжение в городе временно отсутствует, отметили в организации.

Специалисты "Киевводоканала" совместно с энергетиками работают над восстановлением водоснабжения столицы, говорится в сообщении.

После восстановления электропитания потребуется определенное время для:

  • запуска оборудования,
  • наполнение водопроводных сетей,
  • стабилизации давления.

В организации напомнили, что в Киеве работает сеть бюветных комплексов, где жители могут набрать питьевую воду. Узнать расположение ближайших бюветов можно по ссылке.

Обновлено в 16.40

Позже мэр Киева Виталий Кличко подтвердил проблемы с водоснабжением, светом и работой электротранспорта.

"В связи с повреждениями, в результате атак врага, объектов киевского регионального энергоузла, в Киеве и области экстренные отключения электроэнергии. Это также повлекло за собой перебои с водоснабжением в столице. И в движении общественного электротранспорта", - отметил он.

Ранее РБК-Украина писало, что утром 2 ноября Белая Церковь в Киевской области осталась без водоснабжения из-за вражеской атаки.

Кроме того, в четырех районах Киева 1 ноября было понижено давление воды из-за обесточивания водопроводного объекта. В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения.

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