Київ та ще кілька регіонів України накрила пилова буря (відео)

Київ ввечері 3 травня охопила пилова буря. Природнє явище спостерігали і мешканці Київської, Житомирської та Рівненської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікації місцевих Telegram-каналів.

Місцеві пабліки опублікували відео, на яких можна помітити потужну пилову хмару в у Києві та Київській області. А мешканці Рівненської області публікують відео з пиловою хмарою та сильним вітром, який піднімає в повітря навіть металевий профнастил.