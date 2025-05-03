Киев и еще несколько регионов Украины накрыла песчаная буря (видео)

Киев вечером 3 мая охватила песчаная буря. Природное явление наблюдали и жители Киевской, Житомирской и Ровенской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикации местных Telegram-каналов.

А жители Ровенской области публикуют видео с пылевым облаком и сильным ветром, который поднимает в воздух даже металлический профнастил.

Местные паблики опубликовали видео, на которых можно заметить мощное пылевое облако в Киеве и Киевской области.

Напомним, накануне синоптики предупредили жителей нескольких регионов Украины об ухудшении погоды. Ожидаются грозы и мощные порывы ветра до 15-20 м/с.

Во время сильного ветра специалисты рекомендуют плотно закрывать окна, убрать с балконов вещи, которые могут выпасть, не парковаться под деревьями, рекламными щитами или возле линий электропередач, а также - по возможности оставаться дома.

Кроме того, синоптики предупреждали о резком похолодании. Местами температура воздуха может опуститься до +1 градуса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.