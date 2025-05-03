ua en ru
Сб, 03 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Киев и еще несколько регионов Украины накрыла песчаная буря (видео)

Киев, Суббота 03 мая 2025 19:04
UA EN RU
Киев и еще несколько регионов Украины накрыла песчаная буря (видео) Иллюстративное фото: Киев накрыла песчаная буря 3 мая (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Киев вечером 3 мая охватила песчаная буря. Природное явление наблюдали и жители Киевской, Житомирской и Ровенской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикации местных Telegram-каналов.

Местные паблики опубликовали видео, на которых можно заметить мощное пылевое облако в Киеве и Киевской области.

А жители Ровенской области публикуют видео с пылевым облаком и сильным ветром, который поднимает в воздух даже металлический профнастил.

Напомним, накануне синоптики предупредили жителей нескольких регионов Украины об ухудшении погоды. Ожидаются грозы и мощные порывы ветра до 15-20 м/с.

Во время сильного ветра специалисты рекомендуют плотно закрывать окна, убрать с балконов вещи, которые могут выпасть, не парковаться под деревьями, рекламными щитами или возле линий электропередач, а также - по возможности оставаться дома.

Кроме того, синоптики предупреждали о резком похолодании. Местами температура воздуха может опуститься до +1 градуса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода в Киеве
NEWS
Впервые в мире. ГУР уничтожило российский Су-30 с морского дрона Magura (видео)
Впервые в мире. ГУР уничтожило российский Су-30 с морского дрона Magura (видео)
DAILY
Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления
Дмитрий Сидоров, Юрий Дощатов Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления