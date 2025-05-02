Тепло втікає: в Україну після вихідних прийде різке похолодання

Найближчим часом на українців очікують погодні "коливання". Тепло зміниться короткочасними дощами з грозами та похолоданням.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Що буде з погодою в Україні та Києві на вихідних

Впродовж наступних трьох діб погоду в більшості областей України будуть зумовлювати:

поле зниженого атмосферного тиску;

атмосферні фронти (які принесуть дощі, місцями - навіть з грозами).

Температура повітря, за словами експерта, також коливатиметься.

"Впродовж вихідних днів з південного заходу Європи до нас пошириться тепла повітряна маса. Там будуть вищі значення температури", - розповіла Птуха.

В цілому по Україні завтра (в суботу, 3 травня) очікується така температура:

на Лівобережжі та в Криму вночі - 1-6°C (на ґрунті ще можуть бути заморозки), вдень - 15-20 градусів тепла;

на решті території вночі - 5-11 градусів вище нуля, вдень - 19-24 градусів тепла.

У Києві та в Київській області 3 травня вночі та у першій половині дня - без опадів. У другій половині дня завтра може бути короткочасний дощ.

Температура повітря вночі - 6-8 градусів тепла, вдень - 20-22°C.

В неділю, 4 травня, в цілому по Україні очікується:

вночі вже без заморозків - 8-14°C;

вдень - від 20 до 27 градусів тепла.

У Києві та в Київській області післязавтра - ще тепліше.

"Але дощики, знову ж таки, можуть бути. Вночі - невеликі. Вдень - помірний короткочасний дощ і гроза. Така справжня травнева погода", - зауважила синоптик.

Вночі очікується - 12-14°C, вдень - 25-27°C.

Як зміниться погода з початку наступного тижня

З понеділка, 5 травня, погода в Україні буде дещо змінюватись - через надходження повітряної маси з північного заходу.

"Вже у понеділок зміняться повітряні потоки й денна температура повітря знизиться внаслідок надходження порції прохолоди з північного заходу", - уточнила представниця УкрГМЦ.

У столичному регіоні погода "чергуватиметься": "то сонечко визирне, то знову дощові хмари можуть бути, і температура вночі вже на понеділок 10-12°C, вдень - 16-18°C".

В цілому ж по Україні (крім південного сходу) очікуються дощі. Місцями - грози.

Українців попереджають також і про зниження денної температури повітря до 17-23°C (у західних областях - навіть до 11-16°C).

Впродовж вівторка-середи (6-7 травня) також ймовірні дощі, місцями - грози.

Без опадів погода очікується:

6 травня - на півдні та сході;

7 травня - на заході та півночі.

"Температура сильних коливань не зазнає, проте і прогрівання інтенсивного поки не буде (воно ймовірне лише у деяких південних і східних областях)", - повідомила Птуха.

За її словами, ніч залишається в середньому на рівні 7-13°C (найпрохолодніше буде у північних і західних областях - всього 2-8°C).

Вдень температура повітря очікується:

на рівні 11-17°C;

трішки тепліше - у центральних областях - 17-23°C;

найтеплішими залишаються південь і схід - до 27°C.

"Щодо заморозків... якихось інтенсивних бути не повинно - можливо місцями десь на ґрунті можуть бути, проте будемо це уточнювати вже із наближенням цих дат (6-7 травня). Ще треба буде дивитися", - розповіла експерт.

Вона пояснила, що це залежатиме від прояснень - рівня хмарності.

Насамкінець представниця УкрГМЦ зауважила, що "надалі (після 7 травня, - Ред.) ситуація більш так стабілізується, але, знову ж таки, сильного не буде прогрівання поки що".

"Тобто така, більш стримана весняна погода", - зауважила Птуха.

Згідно з попереднім прогнозом, наприкінці наступного тижня вночі очікується близько 2-8 градусів тепла. Вдень - 10-16°C.

Найтеплішими при цьому залишаються південь і схід. Там вночі - 7-13°C, а вдень - 16-23°C.