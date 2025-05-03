Українців попередили про небезпечну погоду: де чекати на грози і сильний вітер

В Україні 4 травня очікуються грози та сильний вітер. Синоптики попереджають про пориви вітру до 20 м/с.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та КМДА.

У неділю, 4 травня, в Україні очікується ускладнення погодних умов - в низці регіонів пройдуть грози, а по всій країні (крім південного сходу) прогнозуються потужні пориви вітру до 15–20 м/с.

Через несприятливі умови оголошено I рівень небезпеки (жовтий). Погода може ускладнити роботу енергетичних, комунальних та будівельних служб, а також рух транспорту.

У Києві, а також у західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях вдень очікуються короткочасні дощі та грози.

У столиці буде мінлива хмарність, вночі без опадів, температура 12-14° тепла, вдень - 25-27°.

Фото: ДСНС України

Під час сильного вітру фахівці рекомендують: