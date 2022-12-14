Киев и область подверглись атаке дронов-камикадзе: названы последствия

Киев утром 14 декабря отбил две волны атаки иранских дронов-камикадзе Shahed. Обломки сбитых беспилотников повредили админздание и еще несколько домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГВА.

Отмечается, что силам ПВО и РЭБ удалось обнаружить и уничтожить 13 вражеских БПЛА. “Киев подвергся двум волнам атаки вражеских дронов. Благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭБ уничтожено 13 вражеских дронов. Обломки от сбитых БПЛА попали в одно админздание и еще 4 жилых здания получили незначительные повреждения (Шевченковский район столицы). Люди не пострадали", - рассказал начальник городской военной администрации Сергей Попко.