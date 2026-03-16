Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Київ та Харків під ударом дронів. Що відомо на зараз про ранкову атаку

09:40 16.03.2026 Пн
2 хв
У Києві уламки впали в центрі та ще в двох районах
aimg Ірина Гамерська
Ілюстративне фото: рятувальники у Києві (ДСНС)

Вранці 16 березня Росія атакувала дронами Київ та Харків. Місцева влада повідомляла про роботу ППО у містах.

Все, що відомо на зараз про наслідки атаки ворога - читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: У Києві лунають вибухи, місто під атакою дронів

Головне:

  • Київ: Атака тривала з 08:26 до 09:57. ППО працює, уламки дрона впали у центрі та ще двох районах столиці. Попередньо - без жертв.
  • Харків: Два удари "шахедами" по Шевченківському та Київському районах. Є один постраждалий, пошкоджено транспортну інфраструктуру.

Київ

Повітряна тривога у столиці пролунала о 08:26 і майже одразу у місті пролунали вибухи, місцева влада повідомила про роботу ППО.

"Вибухи в Києві. Працюють сили ППО", - написав у Telegram мер Віталій Кличко, згодом він додав, що ППО працює на Оболоні. Однак, вибухи чутно у різних районах міста.

Згодом він повідомив про перші наслідки - уламки дрона впали у самому центрі столиці.

"Пожежі та постраждалих немає. Ворожа атака на Київ триває", - заявив він.

У свою чергу очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про падіння частини дрону на відкритій місцевості у Соломʼянському районі, а у Святошинському районі - на нежитловій території, горить трава. Також наслідки атаки фіксують у Шевченківському районі.

Харків

О 9 ранку мер ХарковаІгор Терехов повідомив про удар "шахедом" по Шевченківському району міста, постраждала одна людина.

Згодом стало відомо про ще один удар - на межі Київського та Шевченківського районів. Пошкоджено транспортну інфраструктуру.

Більше по темі:
Обстріл КиєваХарківВійна в Україні