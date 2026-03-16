Київ та Харків під ударом дронів. Що відомо на зараз про ранкову атаку

Київ: Атака тривала з 08:26 до 09:57. ППО працює, уламки дрона впали у центрі та ще двох районах столиці. Попередньо - без жертв.

Київ

Повітряна тривога у столиці пролунала о 08:26 і майже одразу у місті пролунали вибухи, місцева влада повідомила про роботу ППО.

"Вибухи в Києві. Працюють сили ППО", - написав у Telegram мер Віталій Кличко, згодом він додав, що ППО працює на Оболоні. Однак, вибухи чутно у різних районах міста.

Згодом він повідомив про перші наслідки - уламки дрона впали у самому центрі столиці.

"Пожежі та постраждалих немає. Ворожа атака на Київ триває", - заявив він.

У свою чергу очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про падіння частини дрону на відкритій місцевості у Соломʼянському районі, а у Святошинському районі - на нежитловій території, горить трава. Також наслідки атаки фіксують у Шевченківському районі.

Харків

О 9 ранку мер ХарковаІгор Терехов повідомив про удар "шахедом" по Шевченківському району міста, постраждала одна людина.

Згодом стало відомо про ще один удар - на межі Київського та Шевченківського районів. Пошкоджено транспортну інфраструктуру.