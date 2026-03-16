Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Киев и Харьков под ударом дронов. Что известно на сейчас об утренней атаке

09:40 16.03.2026 Пн
2 мин
В Киеве обломки упали в центре и еще в двух районах
aimg Ирина Гамерская
Иллюстративное фото: спасатели в Киеве (ГСЧС)

Утром 16 марта Россия атаковала дронами Киев и Харьков. Местные власти сообщала о работе ПВО в городах.

Все, что известно на сейчас о последствиях атаки врага - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: В Киеве раздаются взрывы, город под атакой дронов

Главное:

  • Киев: Атака продолжалась с 08:26 до 09:57. Обломки дрона упали в центре и еще двух районах столицы. Предварительно - без жертв.
  • Харьков: Два удара "шахедами" по Шевченковскому и Киевскому районам. Есть один пострадавший, повреждена транспортная инфраструктура.

Киев

Воздушная тревога в столице прозвучала в 08:26 и почти сразу в городе прогремели взрывы, местные власти сообщили о работе ПВО.

"Взрывы в Киеве. Работают силы ПВО", - написал в Telegram мэр Виталий Кличко, впоследствии он добавил, что ПВО работает на Оболони. Однако, взрывы слышно в разных районах города.

Впоследствии он сообщил о первых последствиях - обломки дрона упали в самом центре столицы.

"Пожары и пострадавших нет. Вражеская атака на Киев продолжается", - заявил он.

В свою очередь глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил о падении части дрона на открытой местности в Соломенском районе, а в Святошинском районе - на нежилой территории, горит трава. Также последствия атаки фиксируют в Шевченковском районе.

Харьков

В 9 утра мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе "шахедом" по Шевченковскому району города, пострадал один человек.

Впоследствии стало известно о еще одном ударе - на границе Киевского и Шевченковского районов. Повреждена транспортная инфраструктура.

Больше по теме:
Обстрел КиеваХарьковВойна в Украине