Частину поїздів скасовано: "Укрзалізниця" попередила про зміни на 16-17 березня

00:18 16.03.2026 Пн
2 хв
Пасажирам варто заздалегідь планувати свої поїздки, оскільки частина звичних маршрутів буде закрита
aimg Оксана Гапончук
Ілюстративне фото: поїзд "Укрзалізниці" (Getty Images)

На Сумщині тимчасово скасовують приміські поїзди після ударів по залізничній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram - канал "Укрзалізниці".

Причиною екстрених обмежень стали прицільні удари росіян по залізничних об'єктах регіону. Пошкодження настільки суттєві, що для безпечного проїзду потягів фахівцям необхідно кілька діб на проведення аварійно-відновлювальних робіт.

"Для відновлення повноцінного приміського сполучення на Сумщині після ворожих ударів по інфраструктурі потрібно трохи часу", - зазначили в "Укрзалізниці".

Які поїзди не курсуватимуть 16 березня

Отож, 16 березня, не вийдуть на маршрути такі приміські поїзди:

  • №7008 Тростянець-Смородине - Люботин;
  • №6261/6262 Люботин - Лебединська;
  • №6267 Лебединська - Суми;
  • №6019 Суми - Ворожба;
  • №7011 Люботин - Суми.

Обмеження на 17 березня

Також 17 березня тимчасово не курсуватиме поїзд: №6012/6011 Ворожба - Тростянець-Смородине.

При цьому залізничники не можуть назвати точних дат повного відновлення, оскільки обсяг робіт залежить від безпекової ситуації в регіоні.

Пасажирів просять зберігати спокій, із розумінням поставитися до незручностей та уважно стежити за оголошеннями на вокзалах і офіційними оновленнями онлайн-табло.

Нагадаємо, 14 березня російський безпілотник атакував пасажирський поїзд у Сумській області, влучивши у хвостовий тепловоз складу сполученням Смородине - Ворожба. За попередніми даними, серед пасажирів і залізничників ніхто не постраждав - людей оперативно евакуювали.

Крім того, 12 березня російські війська завдали ударів по залізничних станціях та інфраструктурі у Сумській області. Унаслідок атаки було пошкоджено тепловози, а також окремі ділянки колій.

Усі ці інциденти свідчать про системні спроби Росії порушити цивільну логістику та роботу залізниці у прикордонному регіоні.

Трамп про можливу угоду з Іраном: умови поки що недостатньо хороші
Трамп про можливу угоду з Іраном: умови поки що недостатньо хороші
