Київ без світла, будинки на генераторах: що відбувається у місті та чи працюють супермаркети

Головне:

Після сьогоднішньої атаки 500 багатоповерхівок знову залишилися без тепла.

У частині районів багатоповерхівки підключають до генераторів.

По всьому місту діють екстрені відключення, планові графіки не працюють.

У деяких районах (Поділ, Виноградар, Святошин) світла може не бути до кінця доби.

Кличко каже, що дефіцит електроенергії навіть для критичної інфраструктури.

На верхніх поверхах багатоповерхівок можливі перебої з водою.

На правому березі тимчасово не працює електротранспорт. Запущено дублюючі автобусні маршрути.

Масового закриття супермаркетів немає. Але Novus і "Сільпо" попереджають про локальні та тимчасові обмеження.

Кабмін на зв’язку з супермаркетами, щоб забезпечити продукти для людей.

У Києві працює 1269 пунктів, частина з них цілодобово.

Опалення

Ще після масованого обстрілу Києва, який стався 9 січня, на Печерську 20% будинків досі залишаються без тепла, про що сьогодні в ефірі телемарафону розповіла речниця КМВА Катерина Поп.

Вона зазначила, що ця цифра щодня знижується, хоча ще вчора цей відсоток був майже в два рази більшим.

Також ще з 9 січня є проблеми в Дніпровському та Святошинському районах. Там близько 15% будинків без тепла.

За словами речниці КМВА, що на лівому березі Києва ситуація поступово врегульовується, але через екстрені графіки відключення світла не в усіх будинках насоси можуть забезпечити водопостачання та подачу тепла на окремі поверхи.

Проблем з опаленням додала і сьогоднішня ворожа атака, яка залишила без тепла 500 багатоповерхівок міста. Відповідні дані навів міський голова Віталій Кличко.

За словами прем'єра Юлії Свириденко, в районах Києва, де є найбільші проблеми із заживленням, житлові будинки підключили до генераторів великої потужності. Вони також знижують навантаження на систему і забезпечують життєдіяльність цілих кварталів.

У столиці працює 1269 "пунктів незламності". Деякі - цілодобово.

Світло

Від самого ранку по всьому Києву діють екстрені відключення світла. Це означає, що планові графіки відключень не працюють.

За інформацією з сайту ДТЕК, у деяких районах і мікрорайонах Києва світла може не бути до кінця дня - зокрема на Подолі, Виноградарі та у Святошинському районі.

У Міненерго водночас пояснюють, що на тривалість відключень у столиці та області впливають обстріли та різке похолодання.

"Після сьогоднішнього обстрілу в столиці наразі ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють. Але ситуація надзвичайно складна", - заявив мер Віталій Кличко.

Вода

"Київводоканал" нагадує мешканцям багатоповерхівок, що на верхні поверхи вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які не працюватимуть за відсутності електроенергії.

Тож на останніх поверхах може бути відсутнє водопостачання, навіть якщо у вашому районі послуга вже відновлена.

Транспорт

Через проблеми з електропостачанням після ворожих обстрілів на правому березі Києва тимчасово не ходить електротранспорт.

Тому на частині напрямків "Київпастранс" запустив дублюючі автобусні маршрути.

Повний їх список РБК-Україна наводить в окремому матеріалі.

Супермаркети

Соцмережами поширилася інформація, що через низьку температуру та тривалі відключення світла низка супермаркетів нібито призупинили роботу.

Однак мер Києва спростував це: "хочу акцентувати на тому, що інформація про нібито закриття супермаркетів великих мереж не відповідає дійсності".

Інформацію про закриття мережевих магазинів спростовують і самі ритейлери.

"АТБ" заявляє, що працює у штатному режимі з генераторами й називає чутки фейком. Novus попереджає про можливі зміни в роботі окремих магазинів через відключення, а "Сільпо" визнає тимчасові закриття деяких супермаркетів не на довго, якщо генератори виходять з ладу.

Свириденко заявила, що Кабмін на зв'язку з рітейл-мережами.

"Ситуація із забезпечення людей продуктами під контролем. Доручила міністру економіки тримати на особистому контролі і реагувати на запити мереж", - написала вона.