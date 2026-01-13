Киев без света, дома на генераторах: что происходит в городе и работают ли супермаркеты

Главное:

После сегодняшней атаки 500 многоэтажек снова остались без тепла.

В части районов многоэтажки подключают к генераторам.

По всему городу действуют экстренные отключения, плановые графики не работают.

В некоторых районах (Подол, Виноградарь, Святошин) света может не быть до конца суток.

Кличко говорит, что дефицит электроэнергии даже для критической инфраструктуры.

На верхних этажах многоэтажек возможны перебои с водой.

На правом берегу временно не работает электротранспорт. Запущены дублирующие автобусные маршруты.

Массового закрытия супермаркетов нет. Но Novus и "Сильпо" предупреждают о локальных и временных ограничениях.

Кабмин на связи с супермаркетами, чтобы обеспечить продукты для людей.

В Киеве работает 1269 пунктов, часть из них круглосуточно.

Отопление

Еще после массированного обстрела Киева, который произошел 9 января, на Печерске 20% домов до сих пор остаются без тепла, о чем сегодня в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь КГГА Екатерина Поп.

Она отметила, что эта цифра ежедневно снижается, хотя еще вчера этот процент был почти в два раза больше.

Также еще с 9 января есть проблемы в Днепровском и Святошинском районах. Там около 15% домов без тепла.

По словам пресс-секретаря КГГА, что на левом берегу Киева ситуация постепенно урегулируется, но из-за экстренных графиков отключения света не во всех домах насосы могут обеспечить водоснабжение и подачу тепла на отдельные этажи.

Проблем с отоплением добавила и сегодняшняя вражеская атака, которая оставила без тепла 500 многоэтажек города. Соответствующие данные привел городской голова Виталий Кличко.

По словам премьера Юлии Свириденко, в районах Киева, где есть наибольшие проблемы с запиткой, жилые дома подключили к генераторам большой мощности. Они также снижают нагрузку на систему и обеспечивают жизнедеятельность целых кварталов.

В столице работает 1269 "пунктов несокрушимости". Некоторые - круглосуточно. Свет С самого утра по всему Киеву действуют экстренные отключения света. Это означает, что плановые графики отключений не работают. По информации с сайта ДТЭК, в некоторых районах и микрорайонах Киева света может не быть до конца дня - в частности на Подоле, Виноградаре и в Святошинском районе. В Минэнерго при этом объясняют, что на продолжительность отключений в столице и области влияют обстрелы и резкое похолодание. "После сегодняшнего обстрела в столице сейчас еще больший дефицит электроэнергии. Даже для обеспечения критической инфраструктуры. Энергетики работают. Но ситуация чрезвычайно сложная", - заявил мэр Виталий Кличко. Вода "Киевводоканал" напоминает жителям многоэтажек, что на верхние этажи вода подается благодаря отдельным подкачивающим насосам, которые не будут работать при отсутствии электроэнергии. Поэтому на последних этажах может отсутствовать водоснабжение, даже если в вашем районе услуга уже восстановлена. Транспорт

Из-за проблем с электроснабжением после вражеских обстрелов на правом берегу Киева временно не ходит электротранспорт.

Поэтому на части направлений "Киевпастранс" запустил дублирующие автобусные маршруты.

Супермаркеты