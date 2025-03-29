Київ проситиме США збільшити інвестиції в рамках нової угоди щодо копалин, - Bloomberg

Проект пропозиції, з яким ознайомилося Bloomberg News, передбачає надання Вашингтону контролю над усіма основними майбутніми інвестиціями в інфраструктуру та корисні копалини в Україні без будь-яких часових обмежень.

Київ стурбований тим, що угода може не тільки підірвати його прагнення приєднатися до Європейського Союзу, але й вимагатиме від нього відшкодувати всю військову та економічну підтримку США, надану з початку війни.

За даними видання, українські офіційні особи вчора провели відеодзвінок зі своїми американськими колегами, включно з юридичними експертами, щоб отримати роз'яснення щодо майже 60-сторінкового проекту угоди.