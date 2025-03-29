Киев будет просить США увеличить инвестиции в рамках новой сделки по ископаемым, - Bloomberg

Заметим, ранее сегодня мы писали, что условия нового соглашения по полезным ископаемым с США в Украине сравнили с "пожизненными репарациями".

Соглашение о редкоземах

Заметим, что Украина и США планировали подписать рамочное соглашение по редкоземельным недрам еще в феврале, однако после конфликта между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме 28 февраля этого не произошло.

Недавно стало известно, что Вашингтон передал Киеву новый проект соглашения, но, по словам Зеленского, теперь речь идет не о рамочном документе, а о полноценном соглашении, которое должна ратифицировать Верховная Рада.

Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что Штаты предложили Украине именно "полноценный" вариант соглашения о полезных ископаемых, и оно может быть заключено уже на следующей неделе.

В то же время нардеп Ярослав Железняк отметил в комментарии РБК-Украина, что новое соглашение между Украиной и США имеет преимущественно коммерческий характер и существенно ограничивает права Украины.

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