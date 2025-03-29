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Київ проситиме США збільшити інвестиції в рамках нової угоди щодо копалин, - Bloomberg

Київ, Субота 29 березня 2025 20:07
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Київ проситиме США збільшити інвестиції в рамках нової угоди щодо копалин, - Bloomberg Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна планує домагатися змін у новій економічній угоді, запропонованій американським президентом Дональдом Трампом. Зокрема, Київ хоче закріпити зобов’язання США щодо збільшення обсягу інвестицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Проект пропозиції, з яким ознайомилося Bloomberg News, передбачає надання Вашингтону контролю над усіма основними майбутніми інвестиціями в інфраструктуру та корисні копалини в Україні без будь-яких часових обмежень.

Київ стурбований тим, що угода може не тільки підірвати його прагнення приєднатися до Європейського Союзу, але й вимагатиме від нього відшкодувати всю військову та економічну підтримку США, надану з початку війни.

За даними видання, українські офіційні особи вчора провели відеодзвінок зі своїми американськими колегами, включно з юридичними експертами, щоб отримати роз'яснення щодо майже 60-сторінкового проекту угоди.

Зауважимо, раніше сьогодні ми писали, що умови нової угоди щодо корисних копалин з США в Україні порівняли з "довічними репараціями".

Угода про рідкісноземи

Зауважимо, що Україна та США планували підписати рамкову угоду щодо рідкісноземельних надр ще у лютому, однак після конфлікту між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом у Білому домі 28 лютого цього не сталося.

Нещодавно стало відомо, що Вашингтон передав Києву новий проєкт угоди, але, за словами Зеленського, тепер йдеться не про рамковий документ, а про повноцінну угоду, яку має ратифікувати Верховна Рада.

Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив, що Штати запропонували Україні саме "повноцінний" варіант угоди про корисні копалини, і вона може бути укладена вже наступного тижня.

Водночас нардеп Ярослав Железняк зазначив у коментарі РБК-Україна, що нова угода між Україною та США має переважно комерційний характер і суттєво обмежує права України.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Україна
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