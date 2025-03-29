Київ проситиме США збільшити інвестиції в рамках нової угоди щодо копалин, - Bloomberg

Україна планує домагатися змін у новій економічній угоді, запропонованій американським президентом Дональдом Трампом. Зокрема, Київ хоче закріпити зобов’язання США щодо збільшення обсягу інвестицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.