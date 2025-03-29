Киев будет просить США увеличить инвестиции в рамках новой сделки по ископаемым, - Bloomberg

Украина планирует добиваться изменений в новом экономическом соглашении, предложенном американским президентом Дональдом Трампом. В частности, Киев хочет закрепить обязательства США по увеличению объема инвестиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.