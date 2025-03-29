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Киев будет просить США увеличить инвестиции в рамках новой сделки по ископаемым, - Bloomberg

Киев, Суббота 29 марта 2025 20:07
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Киев будет просить США увеличить инвестиции в рамках новой сделки по ископаемым, - Bloomberg Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина планирует добиваться изменений в новом экономическом соглашении, предложенном американским президентом Дональдом Трампом. В частности, Киев хочет закрепить обязательства США по увеличению объема инвестиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Проект предложения, с которым ознакомилось Bloomberg News, предусматривает предоставление Вашингтону контроля над всеми основными будущими инвестициями в инфраструктуру и полезные ископаемые в Украине без каких-либо временных ограничений.

Киев обеспокоен тем, что соглашение может не только подорвать его стремление присоединиться к Европейскому Союзу, но и потребует от него возместить всю военную и экономическую поддержку США, оказанную с начала войны.

По данным издания, украинские официальные лица вчера провели видеозвонок со своими американскими коллегами, включая юридических экспертов, чтобы получить разъяснения относительно почти 60-страничного проекта соглашения.

Заметим, ранее сегодня мы писали, что условия нового соглашения по полезным ископаемым с США в Украине сравнили с "пожизненными репарациями".

Соглашение о редкоземах

Заметим, что Украина и США планировали подписать рамочное соглашение по редкоземельным недрам еще в феврале, однако после конфликта между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме 28 февраля этого не произошло.

Недавно стало известно, что Вашингтон передал Киеву новый проект соглашения, но, по словам Зеленского, теперь речь идет не о рамочном документе, а о полноценном соглашении, которое должна ратифицировать Верховная Рада.

Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что Штаты предложили Украине именно "полноценный" вариант соглашения о полезных ископаемых, и оно может быть заключено уже на следующей неделе.

В то же время нардеп Ярослав Железняк отметил в комментарии РБК-Украина, что новое соглашение между Украиной и США имеет преимущественно коммерческий характер и существенно ограничивает права Украины.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Украина
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