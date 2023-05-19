В Київ прийшло метеорологічне літо

"Метеорологічна весна, яка почалася 17 січня і тривала 116 днів, закінчилась. Її тривалість перевищила кліматичну норму на півтора місяця", - йдеться в повідомленні.

Цікаво, що за даними спеціалістів, цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на два дні пізніше середньобагаторічних показників.

Так, найраніше метеорологічне літо за 143 роки спостережень почалося 1996 року - 22 квітня, а найпізніше - 7 червня 1990, 2001 роках.

Як повідомлялося, у березні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозувалася в межах від 2 до 7 градусів тепла. Це на 2 градуси вище за норму.

У квітні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозувалася в межах від 9 до 13 тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

Щодо травня 2023 року, то середня місячна температура в Україні прогнозувалася в межах від 14 до 18 градусів тепла, в горах 10-13 градусів, що вважалося практично нормою.

Нагадаємо, середньорічна температура у Києві у 2022 році становила 9,7 градусів тепла, що на 0,7 градусів вище кліматичної норми. Він посів сьому сходинку у рейтингу найтепліших з 1881 року.